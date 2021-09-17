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iOS 15 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

17.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük işletim sistemlerinden bir tanesi olarak bilinen iOS, yeni sürümü olan iOS 15 ile kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

iOS 15 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Yapılan açıklamalara göre iPhone 13 başta olmak üzere birçok Apple ürünü içerisinde bu yeni işletim sistemi kullanılacak. Böylece Apple neredeyse tüm müşterilerini bu yeni işletim sistemi ile tanıştırmak istiyor.

Dünya Geliştirici Konferansı kapsamında etkinlik yapan Apple iOS 15 işletim sistemini ve özelliklerini açıklamıştı. Bu işletim sistemi zaten bir süredir beta sürüm olarak test çalışmalarını sürdürüyordu. Şirket kararlı sürümü ne zaman yayınlanacağını kesin olarak açıkladı. Ortaya çıkan son detaylara göre 20 Eylül 2021 tarihinde kararlı sürüm kullanıcılarla buluşacak
Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Apple tarafından yapılan açıklamalara göre 20 Eylül’de yeni işletim sistemi birçok kullanıcıya dağıtılacak. Sistemin öne çıkan özellikleri ise oldukça ilginç.

Öncelikle odak modu olarak bilinen bir özelliğe bakmak gerekiyor. Bu özellik ile birlikte günün belli saatlerinde telefonların hangi işler için kullanılacağı hatırlatılıyor.

Bir diğer önemli özellik ise canlı metin oldu. iPhone cihazı kullanan kişiler fotoğraf içerisinde bulunan metinleri doğrudan kullanacak.

Yeni güvenlik güncellemeleri ile saldırılara karşı daha dayanıklı olunacak.

Apple tarafından tanıtılan iOS 15 ile ilgili öne çıkan özellikler bunlar. Şirketin kısa bir süre içerisinde yeni başka özellikler sunması bekleniyor. Ancak bu özellikler muhtemelen iOS 15 güncellemeleri ile birlikte gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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