İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti aşka geldi

Aşk 101 dizisiyle şöhreti yakalayan İpek Filiz Yazıcı'dan romantik pozlar geldi. Son dönemin parlayan yıldızlarından olan oyuncu, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk dolu karelerini yayınladı.

Öpüştüğü kareyi de yayınlayan Yazıcı, kalp emojisi koydu. Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.

Yazıcı, sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" diye yazdı. İkilinin karelerini oyuncunun kardeşi Duru Yazıcı çekti. Böylece oyuncu ve şarkıcı, birbirini ailesiyle de tanıştırdığı ortaya çıktı.

