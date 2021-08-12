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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti aşka geldi

12.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir, sosyal medya hesaplarından romantik anlarını paylaştı. Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan genç isimlerin paylaşımına beğeni yağdı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti aşka geldi

Aşk 101 dizisiyle şöhreti yakalayan İpek Filiz Yazıcı'dan romantik pozlar geldi. Son dönemin parlayan yıldızlarından olan oyuncu, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk dolu karelerini yayınladı.

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Öpüştüğü kareyi de yayınlayan Yazıcı, kalp emojisi koydu. Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.

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Yazıcı, sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" diye yazdı. İkilinin karelerini oyuncunun kardeşi Duru Yazıcı çekti. Böylece oyuncu ve şarkıcı, birbirini ailesiyle de tanıştırdığı ortaya çıktı.

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Instagram İpek Filiz Yazıcı
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