iPhone 12 ailesi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!

iPhone 12 üzerindeki çalışmalarına devam eden Apple, artık telefonlarına son şeklini veriyor. Zira, her şey yolunda giderse Apple'ın iPhone 12'yi tanıtmasına üç aya yakın bir zaman kaldı. iPhone 12 ailesinin tasarımına sızıntılar aracılığıyla aşinayız. Fakat ailenin teknik detaylarına dair (kullanılacak A14 işlemcisi dışında) elde ettiğimiz herhangi bir bilgi yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki Çinli bir Twitter kullanıcısının iddiaları ortaya çıkana kadar.
iPhone 12 RAM değerleri, Apple teknisyeni olduğunu söyleyen Çinli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Apple teknisyeninin iddialarına göre Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te 6 GB RAM kullanacak. Bu noktada hatırlatmamızda fayda var; Apple, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 4 GB RAM kullanmıştı. Yani iki Pro model de, iPhone 11 gibi 4 GB RAM'e sahipti. Ancak sızıntıya bakılırsa Apple, iPhone 12 Pro ailesinin RAM kapasitesinde büyük bir artışa gidecek. Aynı şeyi iPhone 12 ve iPhone 12 Max modelleri için ise söylememiz pek mümkün değil.
iPhone SE 2020'den bile daha küçük boyutlarda gelmesi beklenen 5,4 inçlik iPhone 12 ve 6,1 inç ekranlı standart iPhone 12 iddialara göre 4 GB RAM'e yer verecek. iPhone 11'de ise bu kapasite yine 4'tü. Yani Apple iPhone 12 modellerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. İşin en üzücü yanı ise sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser de, iPhone 12 RAM kapasitelerini doğrulamış durumda.
iPhone 12 RAM kapasitesinin bizi oldukça şaşırttığını söyleyebiliriz çünkü bu yıl Apple'dan beklentiler, sadece Pro modellerinde değil, standart iPhone 12 modellerinde de RAM kapasitelerinin artması yönündeydi. Görünen o ki Apple bu konuda bizim kadar ümitli değil. Ancak Apple bu, bir bakmışsınız 6 GB RAM ile karşımıza çıkmış.
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