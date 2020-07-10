iPhone 12 ailesi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!

iPhone 12 üzerindeki çalışmalarına devam eden Apple, artık telefonlarına son şeklini veriyor. Zira, her şey yolunda giderse Apple'ın iPhone 12'yi tanıtmasına üç aya yakın bir zaman kaldı. iPhone 12 ailesinin tasarımına sızıntılar aracılığıyla aşinayız. Fakat ailenin teknik detaylarına dair (kullanılacak A14 işlemcisi dışında) elde ettiğimiz herhangi bir bilgi yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki Çinli bir Twitter kullanıcısının iddiaları ortaya çıkana kadar.

İPHONE 12 RAM KAPASİTESİ BELLİ OLDU İDDİASI

iPhone 12 RAM değerleri, Apple teknisyeni olduğunu söyleyen Çinli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Apple teknisyeninin iddialarına göre Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te 6 GB RAM kullanacak. Bu noktada hatırlatmamızda fayda var; Apple, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 4 GB RAM kullanmıştı. Yani iki Pro model de, iPhone 11 gibi 4 GB RAM'e sahipti. Ancak sızıntıya bakılırsa Apple, iPhone 12 Pro ailesinin RAM kapasitesinde büyük bir artışa gidecek. Aynı şeyi iPhone 12 ve iPhone 12 Max modelleri için ise söylememiz pek mümkün değil.