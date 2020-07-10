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iPhone 12 ailesi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

iPhone 12 hakkında bugün yeni bir sızıntı daha yapıldı. Bu sızıntıyla birlikte iddialara göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in RAM kapasitesi belli oldu. Gelen sızıntılara bakılırsa Apple, iPhone 12 RAM kapasitesi konusunda ümitleri boşa çıkartacak.

iPhone 12 ailesi RAM kapasitesiyle şaşırtacak!

iPhone 12 üzerindeki çalışmalarına devam eden Apple, artık telefonlarına son şeklini veriyor. Zira, her şey yolunda giderse Apple'ın iPhone 12'yi tanıtmasına üç aya yakın bir zaman kaldı. iPhone 12 ailesinin tasarımına sızıntılar aracılığıyla aşinayız. Fakat ailenin teknik detaylarına dair (kullanılacak A14 işlemcisi dışında) elde ettiğimiz herhangi bir bilgi yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki Çinli bir Twitter kullanıcısının iddiaları ortaya çıkana kadar.

İPHONE 12 RAM KAPASİTESİ BELLİ OLDU İDDİASI

iPhone 12 RAM değerleri, Apple teknisyeni olduğunu söyleyen Çinli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Apple teknisyeninin iddialarına göre Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te 6 GB RAM kullanacak. Bu noktada hatırlatmamızda fayda var; Apple, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 4 GB RAM kullanmıştı. Yani iki Pro model de, iPhone 11 gibi 4 GB RAM'e sahipti. Ancak sızıntıya bakılırsa Apple, iPhone 12 Pro ailesinin RAM kapasitesinde büyük bir artışa gidecek. Aynı şeyi iPhone 12 ve iPhone 12 Max modelleri için ise söylememiz pek mümkün değil.

İPHONE 12 VE İPHONE 12 MAX ŞAŞIRTTI

iPhone SE 2020'den bile daha küçük boyutlarda gelmesi beklenen 5,4 inçlik iPhone 12 ve 6,1 inç ekranlı standart iPhone 12 iddialara göre 4 GB RAM'e yer verecek. iPhone 11'de ise bu kapasite yine 4'tü. Yani Apple iPhone 12 modellerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. İşin en üzücü yanı ise sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser de, iPhone 12 RAM kapasitelerini doğrulamış durumda.

iPhone 12

ÜMİTLER BOŞA ÇIKMIŞ OLABİLİR

iPhone 12 RAM kapasitesinin bizi oldukça şaşırttığını söyleyebiliriz çünkü bu yıl Apple'dan beklentiler, sadece Pro modellerinde değil, standart iPhone 12 modellerinde de RAM kapasitelerinin artması yönündeydi. Görünen o ki Apple bu konuda bizim kadar ümitli değil. Ancak Apple bu, bir bakmışsınız 6 GB RAM ile karşımıza çıkmış.

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