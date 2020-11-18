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iPhone 12 Pro Max Displaymate'e göre en iyi ekrana sahip telefon oldu!

18.11.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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iPhone 12 Pro Max Displaymate'e göre en iyi ekrana sahip telefon oldu!

iPhone 12 Pro Max Displaymate'den ödülle döndü. Super Retina XDR ekrana sahip olan 5G destekli iPhone 12 Pro Max Displaymate'ten ''En iyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü'' kazandı. Displaymate, 6,7 inçlik iPhone 12 modelinin ekranına tıpkı Galaxy Note 20 Ultra 5G gibi A+ derecesi de verdi.

iPhone 12 Pro Max, Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en büyük iPhone modeli. Böyle dememizin nedeni ise telefonun 6,7 inçlik kimilerine göre devasa, kimilerine göre ise tam ayarında bir ekrana sahip olması. Bu ekran selefine göre büyümesine rağmen çözünürlüğünde veya kalitesinde olumsuz herhangi bir değişime uğramadı. Hatta Super Retina XDR ekrana sahip olan iPhone 12 Pro Max DisplayMate'ten ödül bile kazandı.

İPHONE 12 PRO MAX DİSPLAYMATE'TE EN İYİSİ SEÇİLDİ

Displaymate, akıllı telefonların ekranlarını derinlemesine analiz ederek onları değerlendiriliyor. Daha önce Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra'yı da değerlendiren Displaymate, Galaxy Note 20 Ultra'yı en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçmiş ve telefonu en yüksek derece olan A+ kategorisinde değerlendirmişti. Şimdi ise ''En iyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü'' iPhone 12 Pro Max'e geçti. Site, Apple'ın yeni modelini en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçti. Ayrıca telefon, Galaxy Note 20 Ultra gibi A+ derecesini de kazandı. DisplayMate'e göre iPhone 12 Pro Max, selefi iPhone 11 Pro Max'e göre yüzde 10 daha verimli bir ekrana sahip.

Displaymate iPhone 12 Pro Max

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DXOMARK DİSPLAYMATE İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLDİ

DxOMark test ekibi de daha önce yine Super Retina XDR ekran kullanan iPhone 12 Pro'nun ekranını incelemişti. Ekip, iPhone 12 Pro'ya 87 puan vermiş, telefonun Galaxy Note 20 Ultra 5G ve OnePlus 8 Pro'dan sonra en iyi ekrana sahip üçüncü telefon olduğunu belirlemişti.

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