iPhone 12 Pro Max Displaymate'e göre en iyi ekrana sahip telefon oldu!

iPhone 12 Pro Max, Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en büyük iPhone modeli. Böyle dememizin nedeni ise telefonun 6,7 inçlik kimilerine göre devasa, kimilerine göre ise tam ayarında bir ekrana sahip olması. Bu ekran selefine göre büyümesine rağmen çözünürlüğünde veya kalitesinde olumsuz herhangi bir değişime uğramadı. Hatta Super Retina XDR ekrana sahip olan iPhone 12 Pro Max DisplayMate'ten ödül bile kazandı.

İPHONE 12 PRO MAX DİSPLAYMATE'TE EN İYİSİ SEÇİLDİ

Displaymate, akıllı telefonların ekranlarını derinlemesine analiz ederek onları değerlendiriliyor. Daha önce Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra'yı da değerlendiren Displaymate, Galaxy Note 20 Ultra'yı en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçmiş ve telefonu en yüksek derece olan A+ kategorisinde değerlendirmişti. Şimdi ise ''En iyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü'' iPhone 12 Pro Max'e geçti. Site, Apple'ın yeni modelini en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçti. Ayrıca telefon, Galaxy Note 20 Ultra gibi A+ derecesini de kazandı. DisplayMate'e göre iPhone 12 Pro Max, selefi iPhone 11 Pro Max'e göre yüzde 10 daha verimli bir ekrana sahip.