iPhone 13, Apple imzalı modemle gelebilir

Apple’ın kendi hücresel modemi üzerinde çalıştığına dair söylentiler tam olarak yeni değil. Ancak şirketin 2019’da Intel’in modem işini satın almasıyla daha sık hale geldi. Bugün ise yeni bir Bloomberg raporuna göre; Apple nihayet ilk hücresel modem çipini geliştirmeye başlamış durumda. Yani Apple artık yoluna tek başına devam edecek.

Bloomberg, Apple’ın donanım teknolojileri başkan yardımcısı Johny Srouji’nin Perşembe günü bazı çalışanları şirketin ilk hücresel modeminin geliştirme planlarını tartışmak üzere belediye binasındaki bir toplantıya davet ettiğini iddia etmişti.

Bu iddialar bugün doğrulandı ve Srouji, Apple’ın gelecekteki cihazlar için kullanılacak kendi hücresel modemini oluşturmaya başladığını doğruladı.

Srouji; “Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık. Bunlar gibi uzun vadeli stratejik yatırımlar, ürünlerimizi mümkün kılmanın ve geleceğimiz için zengin bir yenilikçi teknolojilere sahip olduğumuzdan emin olmanın kritik bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.