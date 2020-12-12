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iPhone 13, Apple imzalı modemle gelebilir

12.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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iPhone 13, Apple imzalı modemle gelebilir

Bloomberg’e göre Apple, gelecekteki cihazlar için ilk hücresel modem çipini geliştirmeye başladı.

Apple’ın kendi hücresel modemi üzerinde çalıştığına dair söylentiler tam olarak yeni değil. Ancak şirketin 2019’da Intel’in modem işini satın almasıyla daha sık hale geldi. Bugün ise yeni bir Bloomberg raporuna göre; Apple nihayet ilk hücresel modem çipini geliştirmeye başlamış durumda. Yani Apple artık yoluna tek başına devam edecek.

Bloomberg, Apple’ın donanım teknolojileri başkan yardımcısı Johny Srouji’nin Perşembe günü bazı çalışanları şirketin ilk hücresel modeminin geliştirme planlarını tartışmak üzere belediye binasındaki bir toplantıya davet ettiğini iddia etmişti.
Bu iddialar bugün doğrulandı ve Srouji, Apple’ın gelecekteki cihazlar için kullanılacak kendi hücresel modemini oluşturmaya başladığını doğruladı.

Srouji; “Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık. Bunlar gibi uzun vadeli stratejik yatırımlar, ürünlerimizi mümkün kılmanın ve geleceğimiz için zengin bir yenilikçi teknolojilere sahip olduğumuzdan emin olmanın kritik bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Beklendiği gibi Apple, Apple’ın ilk hücresel modeminden sorumlu mühendis ekibini kurmak için Intel’in modem bölümünün 1 milyar dolarlık satın alınmasından yararlanacak. Şirket şu anda AirPods modellerinde kullanılan H1 yongası ve iPhone ve Apple Watch’ta bulunan ultra geniş bant U1 yongası dahil olmak üzere bazı özel kablosuz yongalar tasarlıyor.

Apple, kendi hücresel modemi ile iPhone, Apple Watch ve hücresel özellikli iPad modellerinde telefon aramalarının ve internet bağlantısının işleyişi üzerinde daha da fazla kontrole sahip olacak. Başarılı olursa, Apple’ın Qualcomm’un modemlerini kendi çipleriyle değiştirmesi bekleniyor.

Bu hareket, Apple’ın Qualcomm, Intel ve diğerleri pahasına kendi parçalarına daha fazla güvenmeye yönelik çabasını genişletiyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Qualcomm, gelirinin yaklaşık yüzde 11’ini Apple’dan alırken Intel, iPhone üreticisinden satışların yaklaşık yüzde 7’sini alıyor.

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