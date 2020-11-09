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iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

iPhone 13 için yeni bilgiler gelmeye başladı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 kamerası konusunda iPhone 12'den farklı yetenekler sunacak.

iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir

iPhone 13 kamerası nasıl olacak? sorusu şimdiden kafaları kurcalamaya başladı. iPhone 12'nin yeni tanıtıldığı, hatta yeni yeni satışa çıktığı günümüzde bir sonraki iPhone'un merak edilmesi ise oldukça şaşırtıcı. Fakat iPhone 13 hakkında analistler, çalışmalarına başlamış durumdalar. Bu analistlerden biri Apple hakkındaki raporlarıyla tanınan Ming-Chi Kuo. Kuo'nun iddialarına göre iPhone 13'un sunacağı yeteneklerden bazıları şimdiden belli.

iPHONE 13 KAMERASI DİYAFRAMI DÜŞÜRECEK

Ming-Chi Kuo, iPhone 13 kamerası hakkında konuştu. Kuo, üst seviye iPhone 13 modellerin ultra geniş açılı kameralarının f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacağını iddia etti. Bu noktada belirtelim; Tüm iPhone 12 modellerinin ultra geniş açılı kamerası f/2.4 diyafram açıklığı sunmakta. Yani Kuo'nun analizi eğer gerçekleşirse üst seviye iPhone 13 modellerinin ultra geniş açılı kameraları daha fazla ışığı toplayabilecek. Daha fazla ışık da daha iyi fotoğraflar, daha iyi bokeh efekti gibi yeteneklere kapı aralayacak. Fakat Kuo'nun iPhone 13 hakkında söyledikleri kameralar ile sınırlı değil.

iPhone 13 kamerası

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İPHONE 13 İPHONE 12 GİBİ OLACAK

iPhone 12 dört model ile tanıtıldı. Bu modeller; 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olarak sıralandı. Tasarımda ise önemli değişiklikler yapılarak yeni iPhone'lar daha köşeli bir yapıya büründü. Kuo ise iPhone 13'te bu konuda bir değişiklik yaşanmayacağını iddia ediyor. Ona göre iPhone 13, iPhone 12 ile aynı kalacak ve yine dört model ile gelecek. Tabi bunun Kuo'nun analizleri olduğunu belirtmekte fayda var. iPhone 13 hakkında kesin bir şeyler söyleyebilmek için henüz erken.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
b.ku çıktı iyice, bizim milletin yiyecek ekmeği yok, 48 ay vadeyle kredi çekip ıphone alıyor içinde kontörü yok, sırf hava atmak için cebinde taşıyorlar, sıkılınca tok tok feybuk instigram açıp iki video izleyip vay be ıphone telefonım var diyip toplumda kendini adam sınıfına koyup devam ediyor.
Artık bu sefer de periskopik lens gelmezse çöp... Adı sanı düne kadar bilinmeyen yan sanayi markalar bile kullanıyor.
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