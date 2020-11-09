iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir

iPhone 13 kamerası nasıl olacak? sorusu şimdiden kafaları kurcalamaya başladı. iPhone 12'nin yeni tanıtıldığı, hatta yeni yeni satışa çıktığı günümüzde bir sonraki iPhone'un merak edilmesi ise oldukça şaşırtıcı. Fakat iPhone 13 hakkında analistler, çalışmalarına başlamış durumdalar. Bu analistlerden biri Apple hakkındaki raporlarıyla tanınan Ming-Chi Kuo. Kuo'nun iddialarına göre iPhone 13'un sunacağı yeteneklerden bazıları şimdiden belli.

iPHONE 13 KAMERASI DİYAFRAMI DÜŞÜRECEK

Ming-Chi Kuo, iPhone 13 kamerası hakkında konuştu. Kuo, üst seviye iPhone 13 modellerin ultra geniş açılı kameralarının f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacağını iddia etti. Bu noktada belirtelim; Tüm iPhone 12 modellerinin ultra geniş açılı kamerası f/2.4 diyafram açıklığı sunmakta. Yani Kuo'nun analizi eğer gerçekleşirse üst seviye iPhone 13 modellerinin ultra geniş açılı kameraları daha fazla ışığı toplayabilecek. Daha fazla ışık da daha iyi fotoğraflar, daha iyi bokeh efekti gibi yeteneklere kapı aralayacak. Fakat Kuo'nun iPhone 13 hakkında söyledikleri kameralar ile sınırlı değil.