iPhone 13 kamerası ile iPhone 12'den ayrılabilir

iPhone 13 kamerası nasıl olacak? sorusu şimdiden kafaları kurcalamaya başladı. iPhone 12'nin yeni tanıtıldığı, hatta yeni yeni satışa çıktığı günümüzde bir sonraki iPhone'un merak edilmesi ise oldukça şaşırtıcı. Fakat iPhone 13 hakkında analistler, çalışmalarına başlamış durumdalar. Bu analistlerden biri Apple hakkındaki raporlarıyla tanınan Ming-Chi Kuo. Kuo'nun iddialarına göre iPhone 13'un sunacağı yeteneklerden bazıları şimdiden belli.
Ming-Chi Kuo, iPhone 13 kamerası hakkında konuştu. Kuo, üst seviye iPhone 13 modellerin ultra geniş açılı kameralarının f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacağını iddia etti. Bu noktada belirtelim; Tüm iPhone 12 modellerinin ultra geniş açılı kamerası f/2.4 diyafram açıklığı sunmakta. Yani Kuo'nun analizi eğer gerçekleşirse üst seviye iPhone 13 modellerinin ultra geniş açılı kameraları daha fazla ışığı toplayabilecek. Daha fazla ışık da daha iyi fotoğraflar, daha iyi bokeh efekti gibi yeteneklere kapı aralayacak. Fakat Kuo'nun iPhone 13 hakkında söyledikleri kameralar ile sınırlı değil.
iPhone 12 dört model ile tanıtıldı. Bu modeller; 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olarak sıralandı. Tasarımda ise önemli değişiklikler yapılarak yeni iPhone'lar daha köşeli bir yapıya büründü. Kuo ise iPhone 13'te bu konuda bir değişiklik yaşanmayacağını iddia ediyor. Ona göre iPhone 13, iPhone 12 ile aynı kalacak ve yine dört model ile gelecek. Tabi bunun Kuo'nun analizleri olduğunu belirtmekte fayda var. iPhone 13 hakkında kesin bir şeyler söyleyebilmek için henüz erken.
Okuyucu Yorumları 2 yorum