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iPhone 13 ne zaman tanıtılacak? Tarih verdiler

17.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün fiyatı ve tanıtım tarihi büyük merak konusu. Ancak bazı analistler, iPhone 13'ün tanıtım tarihini verdi. Peki analistlere göre iPhone 13'ün tanıtım tarihi ne zaman?

iPhone 13 ne zaman tanıtılacak? Tarih verdiler

iPhone 13'ün fiyatı kadar tanıtım tarihi de kafaları kurcalıyor. Bu konudaki kafa karışıklıklarını biraz olsun gideren sızıntılar ise dikkat çekici bilgiler veriyor. Örneğin; TrendForce'un raporunda iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak iPhone 13 serisinin fiyatının iPhone 12 serisi ile benzer olacağı ifadeleri yer alıyor. Wedbush analistlerinin verdiği son bilgiler ise iPhone 13 hakkında en çok merak edilen sorulardan birine yanıt veriyor; iPhone 13 ne zaman çıkacak? sorusuna.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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