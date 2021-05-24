iPhone 13 Pro'nun tasarımı netleşiyor! Görüntüleri paylaşıldı

"Apple iPhone 13 modellerinin tanıtımını ne zaman yapacak?" sorusu şu sıralar akılları kurcalıyor. Çünkü iPhone 12 modellerinin tanıtılmasının üzerinden aylar geçti ve Apple'ın artık yeni iPhone modeli için kollarını sıvadığı düşünülüyor. Çoğu insan, Apple'ın geçen seneki gecikmeye rağmen, iPhone 13 Pro da dahil olmak üzere tüm iPhone 13 modellerini bu yıl tam zamanında, yani eylül ayında tanıtacağını söylüyor.

Tarih konusunda henüz net bir şey söylenemese de yeni sızıntılar, iPhone 13 ailesinin tasarımı hakkında çok fazla detay paylaşıyor. Son yapılan sızıntı ise ailenin boyut açısından üçüncü üyesi olan iPhone 13 Pro'nun belki de en net görüntülerini karşımıza çıkartıyor.

İŞTE KAYNAĞA GÖRE iPHONE 13 PRO'NUN TASARIMI

iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen görüntüler, Twitter üzerinden yayınlandı. Sızıntı kaynağının paylaştığı görüntülere baktığımızda, iPhone 13 Pro'nun iPhone 12 gibi keskin kenar tasarımını devam ettireceğini görüyoruz. Ayrıca görüntülere göre iPhone 13 Pro'nun kamera çıkıntısı epey bir düzleştirilecek, kamera modülü biraz daha çıkıntı yapacak. Genel olarak kamera tarafında bir büyüme olacağı görülüyor.