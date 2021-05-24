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  4. iPhone 13 Pro'nun tasarımı netleşiyor! Görüntüleri paylaşıldı

iPhone 13 Pro'nun tasarımı netleşiyor! Görüntüleri paylaşıldı

24.05.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 13 Pro'nun tasarımı için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir sızıntı kaynağı, iPhone 13 Pro'nun belki de en net görüntüleri ile karşımıza çıktı. Eğer görüntüler doğruysa, iPhone 13 Pro pek çok kişinin dikkatini çekebilecek bir iPhone olabilir.

iPhone 13 Pro'nun tasarımı netleşiyor! Görüntüleri paylaşıldı

"Apple iPhone 13 modellerinin tanıtımını ne zaman yapacak?" sorusu şu sıralar akılları kurcalıyor. Çünkü iPhone 12 modellerinin tanıtılmasının üzerinden aylar geçti ve Apple'ın artık yeni iPhone modeli için kollarını sıvadığı düşünülüyor. Çoğu insan, Apple'ın geçen seneki gecikmeye rağmen, iPhone 13 Pro da dahil olmak üzere tüm iPhone 13 modellerini bu yıl tam zamanında, yani eylül ayında tanıtacağını söylüyor.

Tarih konusunda henüz net bir şey söylenemese de yeni sızıntılar, iPhone 13 ailesinin tasarımı hakkında çok fazla detay paylaşıyor. Son yapılan sızıntı ise ailenin boyut açısından üçüncü üyesi olan iPhone 13 Pro'nun belki de en net görüntülerini karşımıza çıkartıyor.

İŞTE KAYNAĞA GÖRE iPHONE 13 PRO'NUN TASARIMI

iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen görüntüler, Twitter üzerinden yayınlandı. Sızıntı kaynağının paylaştığı görüntülere baktığımızda, iPhone 13 Pro'nun iPhone 12 gibi keskin kenar tasarımını devam ettireceğini görüyoruz. Ayrıca görüntülere göre iPhone 13 Pro'nun kamera çıkıntısı epey bir düzleştirilecek, kamera modülü biraz daha çıkıntı yapacak. Genel olarak kamera tarafında bir büyüme olacağı görülüyor.

ÇENTİK KULLANICILARIN İSTEDİĞİ GİBİ OLUYOR

Görüntülerin arkasındaki kaynağa göre, herkesin merak ettiği çentik iPhone 13 Pro'da büyük ölçüde azaltılacak. Ayrıca çelik çerçeveli yeni iPhone, parmak izlerini tutmaya daha az eğilimli olacak.

iPhone 13 Pro

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iPHONE 12 PRO'NUN GELİŞMİŞ HALİ

iPhone 13 Pro'nun görüntülerini yayınlayan kaynak, "AirPods Max'te olduğu gibi seri üretim sırasında bazı şeylerin değiştirilebileceğini, ancak bunun pek olası olmadığını unutmayın" notunu paylaşıyor. Kaynak böyle dese de Apple'dan henüz iPhone 13 ailesine yönelik net bilgiler gelmediği için söylediklerinin ne kadar doğru olup, ne kadar doğru olmadığı bilinmiyor. Tüm bunlara rağmen, eğer sızdırılan görüntüler doğruysa bizleri iPhone 12 Pro'dan daha da gelişmiş bir iPhone 13 Pro bekliyor gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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