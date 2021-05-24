iPhone 13 Pro'nun tasarımı netleşiyor! Görüntüleri paylaşıldı

"Apple iPhone 13 modellerinin tanıtımını ne zaman yapacak?" sorusu şu sıralar akılları kurcalıyor. Çünkü iPhone 12 modellerinin tanıtılmasının üzerinden aylar geçti ve Apple'ın artık yeni iPhone modeli için kollarını sıvadığı düşünülüyor. Çoğu insan, Apple'ın geçen seneki gecikmeye rağmen, iPhone 13 Pro da dahil olmak üzere tüm iPhone 13 modellerini bu yıl tam zamanında, yani eylül ayında tanıtacağını söylüyor.
Tarih konusunda henüz net bir şey söylenemese de yeni sızıntılar, iPhone 13 ailesinin tasarımı hakkında çok fazla detay paylaşıyor. Son yapılan sızıntı ise ailenin boyut açısından üçüncü üyesi olan iPhone 13 Pro'nun belki de en net görüntülerini karşımıza çıkartıyor.
iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen görüntüler, Twitter üzerinden yayınlandı. Sızıntı kaynağının paylaştığı görüntülere baktığımızda, iPhone 13 Pro'nun iPhone 12 gibi keskin kenar tasarımını devam ettireceğini görüyoruz. Ayrıca görüntülere göre iPhone 13 Pro'nun kamera çıkıntısı epey bir düzleştirilecek, kamera modülü biraz daha çıkıntı yapacak. Genel olarak kamera tarafında bir büyüme olacağı görülüyor.
Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021
Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.
(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm
Görüntülerin arkasındaki kaynağa göre, herkesin merak ettiği çentik iPhone 13 Pro'da büyük ölçüde azaltılacak. Ayrıca çelik çerçeveli yeni iPhone, parmak izlerini tutmaya daha az eğilimli olacak.
iPhone 13 Pro'nun görüntülerini yayınlayan kaynak, "AirPods Max'te olduğu gibi seri üretim sırasında bazı şeylerin değiştirilebileceğini, ancak bunun pek olası olmadığını unutmayın" notunu paylaşıyor. Kaynak böyle dese de Apple'dan henüz iPhone 13 ailesine yönelik net bilgiler gelmediği için söylediklerinin ne kadar doğru olup, ne kadar doğru olmadığı bilinmiyor. Tüm bunlara rağmen, eğer sızdırılan görüntüler doğruysa bizleri iPhone 12 Pro'dan daha da gelişmiş bir iPhone 13 Pro bekliyor gibi görünüyor.
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