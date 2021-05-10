Apple, iPhone 14 ile 5G konusunda yeni bir dönemi başlatabilir!

Apple iPhone'lara 5G desteğini, ekim ayında tanıttığı iPhone 12 ailesiyle getirdi. Modellerin tamamı Qualcomm'un 5G modemini kullanıyor. Yani Apple, iPhone'lara 5G desteği sunmak için Qualcomm'dan modem tedarik ediyor. Ancak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, bu durum iPhone 14 ile değişebilir.

İŞTE APPLE'IN iPHONE 14 İÇİN 5G MODEM PLANI

Kuo'ya göre Apple, en erken 2023'te iPhone'larda kendi tasarladığı 5G modemi kullanmayı düşünüyor. Apple'ın 2023 yılında ise iPhone 14'ü tanıtması bekleniyor. Yani Kuo'nun söyledikleri doğruysa, Apple'ın kendi üreteceği 5G modeminin ilk olarak iPhone 14'te kullanılacağını söyleyebiliriz.

ESKİ NESİLE KIYASLA DAHA YÜKSEK HIZ

Buna ek olarak, iPhone 14'te kullanılacağı düşünülen ve Apple tarafından tasarlanan modemlerin önceki nesil iPhone'lara güç veren Qualcomm veya Intel modemlere kıyasla daha yüksek hızlar ve daha yüksek gecikme süresi sunması beklenebilir.

