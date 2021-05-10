HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, iPhone 14 ile 5G konusunda yeni bir dönemi başlatabilir!

Apple, iPhone 14 ile 5G konusunda yeni bir dönemi başlatabilir!

10.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün 5G modemi için bazı detaylar belli olmuş olabilir. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2023'te çıkacak iPhone'larla birlikte kendi tasarladığı 5G modeme geçiş yapmayı planlıyor. Kuo'nun bu açıklaması özellikle Qualcomm için çok şey ifade ediyor.

Apple, iPhone 14 ile 5G konusunda yeni bir dönemi başlatabilir!

Apple iPhone'lara 5G desteğini, ekim ayında tanıttığı iPhone 12 ailesiyle getirdi. Modellerin tamamı Qualcomm'un 5G modemini kullanıyor. Yani Apple, iPhone'lara 5G desteği sunmak için Qualcomm'dan modem tedarik ediyor. Ancak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, bu durum iPhone 14 ile değişebilir.

İŞTE APPLE'IN iPHONE 14 İÇİN 5G MODEM PLANI

Kuo'ya göre Apple, en erken 2023'te iPhone'larda kendi tasarladığı 5G modemi kullanmayı düşünüyor. Apple'ın 2023 yılında ise iPhone 14'ü tanıtması bekleniyor. Yani Kuo'nun söyledikleri doğruysa, Apple'ın kendi üreteceği 5G modeminin ilk olarak iPhone 14'te kullanılacağını söyleyebiliriz.

iPhone 5G modem

Apple AirTag, ilk kez hacklendi!Apple AirTag, ilk kez hacklendi!

ESKİ NESİLE KIYASLA DAHA YÜKSEK HIZ

Buna ek olarak, iPhone 14'te kullanılacağı düşünülen ve Apple tarafından tasarlanan modemlerin önceki nesil iPhone'lara güç veren Qualcomm veya Intel modemlere kıyasla daha yüksek hızlar ve daha yüksek gecikme süresi sunması beklenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
İlk kez hacklendiİlk kez hacklendi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Apple 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Londra'ya gitti!

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Londra'ya gitti!

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.