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iPhone 13’ün ekranı sızdırıldı

21.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ın bu yılın son çeyreğinde tanıtacağı iPhone 13’ün tasarımı netleşiyor. Geçtiğimiz gün sızdırılan iPhone 13 ekranı, çentik boyutunun ne kadar küçüleceğini de net bir şekilde gözler önüne seriyor. İşte detaylar.

iPhone 13’ün ekranı sızdırıldı

Apple iPhone X‘ten bu yana benzer bir tasarım çizgisinde ilerliyor. Sadece bu yıl çıkan iPhone 12 modellerinde oval hatlar yerine köşeli hatların ön planda olduğu bir tasarım çizgisi tercih edildi. Ön paneldeki çentikli ekran tasarımı ise hiç değişmedi.

Yıllardır Apple’ın çentiği küçülteceğine, hatta tamamen ortadan kaldıracağına ilişkin bazı söylentiler mevcut. Fakat Cupertino merkezli şirket, henüz bu konuda herhangi resmi bir adım atmış değil.

Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modellerinde çentik tasarımının küçüleceğine ilişkin çok kuvvetli söylentiler vardı. Fakat bunların hiç biri gerçek çıkmadı.

iPHONE 13 İLE DAHA KÜÇÜK ÇENTİK

Şimdi de yine benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ne kadar doğrudur bilinmez fakat Apple yeni iPhone modellerinde daha küçük bir çentik kullanmaya hazırlanıyor. Zira geçtiğimiz gün sızdırılan görsel de bu durumun en net kanıtı.

iphone-13-ekrani

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Tabi ki dediğimiz gibi bu görsel sahte de olabilir. Dolayısıyla iPhone 13 satışa sunulmadan çentiğin ne derece küçüldüğünü öğrenmemiz pek mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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