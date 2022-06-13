iPhone 14 için bekleyiş sürüyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: Son yılların en büyük gelişmesi

Apple'ın iPhone 14'ü tanıtmasına tahminlere göre birkaç ay kaldı. Çünkü yeni iPhone modellerinin eylül ayında görücüye çıkması bekleniyor. iPhone 14'ün iPhone 13'ten farklı özelliklere ve önemli geliştirmelere sahip olacağı aşikar. iPhone 14 Pro modelleri için ise hap ve nokta çentik ile güncelleneceği iddiası bulunuyor. Bu yılın başlarında çıkan birden fazla raporda ise Apple'ın iPhone 14'ün ön kamerasında büyük güncellemeler yapmak üzere kollarını sıvadığını öne sürüldü. Şimdi ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun bu konuda söyleyecekleri var.

APPLE'DAN iPHONE 14'ÜN ÖN KAMERASINA ÇARPICI DOKUNUŞ

Görünüşe bakılırsa iPhone 14, Apple'ın son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesini alacak. Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıllardır en büyük güncellemesini iPhone 14 ile alacak olan selfie kamera bileşenleri için seçtiği tedarikçiler hakkında yeni ayrıntılar paylaşarak bunu doğruladı. Kuo'ya göre Apple, iPhone 14’lerin ön kamera sistemi için Sony, Genius, Largan, Alps, Luxshare, Cowell ve LG Innotek gibi tedarikçilerle çalışacak.

Ünlü analiste göre, iPhone 14'ün ön kamerası otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Böylece sabit odaklı ön kameraya kıyasla fotoğraf ve video çekmek için önemli ölçüde daha iyi kaliteli sonuçlar ortaya koyabilecek. Ayrıca 6P lense geçilecek ve diyafram açıklığı f/2.2'den f/1.9'a güncellenecek.

Selfie kamera geliştirmeleri tüm iPhone 14 serisi için mevcut olsa da, bazı yükseltmeler daha pahalı iPhone 14 Pro modelleriyle sınırlı olacak.

