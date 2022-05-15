HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kalbe giden yol nereden geçer bilmiyoruz ama yeni iPhone'a giden yol uzaydan geçebilir! Gözler Apple'a çevrildi

Kalbe giden yol nereden geçer bilmiyoruz ama yeni iPhone'a giden yol uzaydan geçebilir! Gözler Apple'a çevrildi

15.05.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye günlük hayatta yaygın bir söz vardır. Kalbe giden yol nereden geçer bilmiyoruz ancak ABD'li teknoloji devi Apple, çıkaracağı yeni iPhone ile müşterilerinin kalbini kazanmak için uzayı kullanabilir.

Kalbe giden yol nereden geçer bilmiyoruz ama yeni iPhone'a giden yol uzaydan geçebilir! Gözler Apple'a çevrildi

Apple, yeni iPhone 14 serisi akıllı telefon modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bir süredir yeni modeller için hummalı bir çalışma içerisinde olduğuna dair çok sayıda sızıntı var. iPhone 14'ün fiyatından iPhone 14'ün özelliklerine kadar bazı merak edilen detaylar da bu sızıntılarda zaman zaman yer alıyor. Fakat bugün bahsedeceğimiz şey ise son zamanlarda çok konuşulan bir iddia olan iPhone'lar için bir uzay teknolojisine dayanıyor.

"MÜŞTERİNİN KALBİNİ KAZANMAYA GİDEN YOL UZAY TEKNOLOJİSİNDEN GEÇER" Mİ DİYOR?

İddialara göre Apple, iPhone'ların uydu üzerinden iletişim kurmalarını sağlayacak gizli bir uzay ağı başlatabilir. Böylece tıpkı "Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer" sözünde olduğu gibi, yeni iPhone ile müşterilerinin kalbini kazanmak için bu teknolojinin yolunu kullanabilir. Yani Apple, şimdilerde "Müşterinin kalbini kazanmaya giden yol uzay ağı teknolojisinden geçer" diyor olabilir. Bu sadece bir olasılık.

uzay uydu

iPhone kullanıcıları meraklı bekleyişte! Son tahmin ortalığı karıştırdı: iOS 16 alamayacak iPhone modelleri hangileri?iPhone kullanıcıları meraklı bekleyişte! Son tahmin ortalığı karıştırdı: iOS 16 alamayacak iPhone modelleri hangileri?

SÖYLENTİLER NASIL ORTAYA ÇIKTI, DETAYLAR NELER?

Haber sitesi Quartz'ın aktardığına göre; Uydu operatörü Globalstar, kimliği belirsiz bir “potansiyel müşteri” için 300 milyon dolardan fazla para harcadığını duyurduktan sadece aylar sonra, yeni bir iletişim ağı kurmak için “büyük, küresel bir müşteri” ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Bu duyuru sonrası söylentiler uçuşa geçti. Analistler ise, söz konusu müşterinin tek bir şirket olduğuna inanıyorlar; Apple. Üstelik Globalstar, bu müşteriyle 2020'den beri çalıştığını söylüyor.

iPhone 14

APPLE iPHONE UYDU İLETİŞİMİ İDDİASI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

2021'de Apple'ın mobil cihazlarına uydu iletişim özelliği eklemeyi düşündüğünü öne sürülmüştü. Bu da müşterinin Apple olabileceği söylentilerini güçlendiriyor.

iPhone 14 ile telefon çekmese de iletişim kurabilirsiniz! İşte bu iddianın çarpıcı detayıiPhone 14 ile telefon çekmese de iletişim kurabilirsiniz! İşte bu iddianın çarpıcı detayı

Üstüne üstlük bu şirket şimdiden 430 milyon dolar ödedi, bu da cebi dolu bir şirket olduğunu gösteriyor. Apple'ın da gelirleri oldukça yüksek ve halihazırda dünyanın en değerli ikinci şirketi.

APPLE OLABİLİR AMA OLMAYABİLİR DE...

Bununla birlikte, müşterinin Apple olmama ihtimali de yok değil. Globalstar daha önce hem Nokia hem de Qualcomm ile ortaklık kurmuştu ve her ikisi de büyük, küresel müşteriler olarak nitelendirilmekte. Bu yüzden potansiyel müşterinin bu firmalardan biri olması da ihtimal dahilinde.

Ancak potansiyel müşteriyle yapılan anlaşma Apple ile yapılıyorsa, bu sadece iPhone kullanıcılarının değil, Android kullanıcılarının da ilgisini çekebilir. Böyle bir durumda da Android akıllı telefon üreticileri en kısa zamanda telefonlarına özelliğin bir benzerini eklemek için uydu iletişim ağı anlaşmaları yapabilirler. Bu da Globalstar gibi hizmet verebilecek şirketlerin gelirlerinde bir yükselişe neden olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyayı salladı! Elon Musk onunla tanışmak istediğini açıkladıSosyal medyayı salladı! Elon Musk onunla tanışmak istediğini açıkladı
Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan depremAFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

İlginizi Çekebilir

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Gazını kavanozlarda saklayarak yılda 250 bin sterlin kazanıyor

Gazını kavanozlarda saklayarak yılda 250 bin sterlin kazanıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.