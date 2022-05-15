Kalbe giden yol nereden geçer bilmiyoruz ama yeni iPhone'a giden yol uzaydan geçebilir! Gözler Apple'a çevrildi

Apple, yeni iPhone 14 serisi akıllı telefon modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bir süredir yeni modeller için hummalı bir çalışma içerisinde olduğuna dair çok sayıda sızıntı var. iPhone 14'ün fiyatından iPhone 14'ün özelliklerine kadar bazı merak edilen detaylar da bu sızıntılarda zaman zaman yer alıyor. Fakat bugün bahsedeceğimiz şey ise son zamanlarda çok konuşulan bir iddia olan iPhone'lar için bir uzay teknolojisine dayanıyor.

"MÜŞTERİNİN KALBİNİ KAZANMAYA GİDEN YOL UZAY TEKNOLOJİSİNDEN GEÇER" Mİ DİYOR?

İddialara göre Apple, iPhone'ların uydu üzerinden iletişim kurmalarını sağlayacak gizli bir uzay ağı başlatabilir. Böylece tıpkı "Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer" sözünde olduğu gibi, yeni iPhone ile müşterilerinin kalbini kazanmak için bu teknolojinin yolunu kullanabilir. Yani Apple, şimdilerde "Müşterinin kalbini kazanmaya giden yol uzay ağı teknolojisinden geçer" diyor olabilir. Bu sadece bir olasılık.

SÖYLENTİLER NASIL ORTAYA ÇIKTI, DETAYLAR NELER?

Haber sitesi Quartz'ın aktardığına göre; Uydu operatörü Globalstar, kimliği belirsiz bir “potansiyel müşteri” için 300 milyon dolardan fazla para harcadığını duyurduktan sadece aylar sonra, yeni bir iletişim ağı kurmak için “büyük, küresel bir müşteri” ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Bu duyuru sonrası söylentiler uçuşa geçti. Analistler ise, söz konusu müşterinin tek bir şirket olduğuna inanıyorlar; Apple. Üstelik Globalstar, bu müşteriyle 2020'den beri çalıştığını söylüyor.

APPLE iPHONE UYDU İLETİŞİMİ İDDİASI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

2021'de Apple'ın mobil cihazlarına uydu iletişim özelliği eklemeyi düşündüğünü öne sürülmüştü. Bu da müşterinin Apple olabileceği söylentilerini güçlendiriyor.

Üstüne üstlük bu şirket şimdiden 430 milyon dolar ödedi, bu da cebi dolu bir şirket olduğunu gösteriyor. Apple'ın da gelirleri oldukça yüksek ve halihazırda dünyanın en değerli ikinci şirketi.

APPLE OLABİLİR AMA OLMAYABİLİR DE...

Bununla birlikte, müşterinin Apple olmama ihtimali de yok değil. Globalstar daha önce hem Nokia hem de Qualcomm ile ortaklık kurmuştu ve her ikisi de büyük, küresel müşteriler olarak nitelendirilmekte. Bu yüzden potansiyel müşterinin bu firmalardan biri olması da ihtimal dahilinde.

Ancak potansiyel müşteriyle yapılan anlaşma Apple ile yapılıyorsa, bu sadece iPhone kullanıcılarının değil, Android kullanıcılarının da ilgisini çekebilir. Böyle bir durumda da Android akıllı telefon üreticileri en kısa zamanda telefonlarına özelliğin bir benzerini eklemek için uydu iletişim ağı anlaşmaları yapabilirler. Bu da Globalstar gibi hizmet verebilecek şirketlerin gelirlerinde bir yükselişe neden olabilir.

