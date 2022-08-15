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iPhone 14 Pro hakkında yeni iddialar! Depolama aynı, fiyatı ise...

15.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 ailesine mensup olacak iPhone 14 Pro merakla bekleniyor. iPhone 14 Pro'nun standart iPhone 14 modelinden daha gelişmiş bir model olacağı ise aşikar. Peki ya fiyatı? Söylentilere göre iPhone 14'ün fiyatındaki artışa rağmen ve depolama seçenekleri 128 GB'tan başlamaya devam edecek.

iPhone 14 Pro hakkında yeni iddialar! Depolama aynı, fiyatı ise...

iPhone 14 ile tanışmamıza çok az kaldı. Böyle söylememizin nedeni Apple'ın iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacak yeni iPhone serisini eylül ayında tanıtmasının beklenmesi. iPhone 14 ailesinin özelliklerine ve fiyatına dair bugüne dek çok söylenti duyduk. Örneğin; araştırma firması TrendForce, iPhone 14 Pro modellerinin depolama seçeneklerinin 256 GB ile başlayabileceğini tahmin etmişti. iPhone 13 ailesinde depolama seçenekleri ise 128 GB'tan başlıyordu.

TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Haitong International analisti Jeff Pu ise, yaklaşmakta olan iPhone 14 Pro modellerinin depolama seçeneklerinin 128 GB depolama alanıyla başlayacağını tahmin etti. Pu, başta iPhone 14 Pro modellerinin depolama seçeneklerinin 256 GB'tan başlayacağını kabul etmişti.

Ancak son araştırma notunda her şey değişti. Pu, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için hazırladığı özellik tablosuna 128 GB seçeneğini ekledi. Pu şimdi Pro modellerinin iPhone 13 Pro modelleriyle aynı depolama kapasiteleriyle geleceğine, yani telefonlarda 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerinin bulunacağına inanıyor. Fakat birçok iPhone takipçisinin canını sıkan konu depolama alanı değil, fiyat.

YENİ IPHONE'LAR DAHA PAHALI OLACAK

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro modellerinde fiyat artışı olacağını ve iPhone 14 Pro modellerinin, iPhone 13 Pro modellerinden daha pahalı olacağını öne sürdü. Kuo iPhone 14 fiyatlarını açıklamadı. Ancak alt uç modeller de dahil olmak üzere tüm iPhone 14 serisinin ortalama satış fiyatının yaklaşık %15 oranında artacağını tahmin ettiğini kaydetti.

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Hemen basit bir hesaplama yapalım. ABD'de iPhone 13 Pro'nun fiyatı 999 dolardan, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 1.099 dolardan başlıyor. Eğer Apple, Pro modellerde %10'luk bir fiyat artışı yapma kararı alacaksa, iPhone 14 Pro'nun fiyatı 1.099 dolardan, iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1.199 dolardan başlayabilir. Bazı analistler ise iPhone 14'ün başlangıç fiyatının iPhone 13 ile aynı olacağını tahmin etmekte.

PEKİ FİYATLAR NEDEN ARTIRACAK?

Söylentilere göre fiyat artışı, ABD'deki yüksek enflasyon, iPhone 14 Pro modellerinde yer alacak yeni özellikler, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor olabilir. Yine de tüm bu söylenenlerin doğrulanmadığını unutmamak gerek.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Apple'ın iPhone 14 serisini genelde yaptığı gibi eylül ayında duyurması bekleniyor. Kesin fiyatlandırmayı da etkinlik sırasında öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone Ming-Chi Kuo
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