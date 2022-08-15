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Apple'dan iPhone'da reklam hamlesi! Kullanıcıları kızdıracak

15.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone'lardaki daha fazla uygulamada reklam gösterebilir. Bomba etkisi yaratan bu iddia, Mark Gurman'a ait. Gurman'a göre, Apple zaman içinde kendi reklamcılık işini iPhone'larda önemli ölçüde genişletecek.

Apple'dan iPhone'da reklam hamlesi! Kullanıcıları kızdıracak

Apple'ın bugünkü reklam çalışmaları, iPhone, iPad ve Mac'teki uygulama mağazası App Store'un yanı sıra News ve Stocks (Borsa) uygulamalarının içindeki görüntülü reklamlardan oluşuyor. Ayrıca App Store'da Google benzeri arama ağı reklamları da bulunuyor. Apple yakın zamanda Major League Baseball ile yaptığı "Friday Night Baseball" anlaşması nedeniyle TV+'ın içine de reklam koydu.

IPHONE'LARA DAHA FAZLA REKLAM GELEBİLİR!

Ancak görünüşe göre şirket reklam gösterme konusunda başka çalışmalar da yapıyor. Şu sıralar iPhone 14 için çalışmalarını sürdüren Apple, iddialara göre reklamları iPhone ve iPad'inizin yeni alanlarına doğru genişletmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haber bültenine göre Apple, Haritalar'da arama ağı reklamlarını dahili olarak test etti. Bu reklamların, bir restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeler için arama yaptığınızda öneriler çıkarabileceği söylendi.

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ASLINDA BİR BENZERİ VAR

Aslında Apple, App Store'da benzer bir reklamcılık modelini zaten uyguluyor. Uygulama geliştiriciler, kullanıcılar "bulmaca oyunları" veya "fotoğraf düzenleyici" gibi belirli bir kelimeyi aradıklarında kendi uygulamalarının tanıtılması için ödeme yapabiliyor. Haritalar'daki reklamlar da buna benzer bir şekilde çalışabilir. Yani işletmeler, kullanıcılar belirli terimleri aradıklarında arama sonuçlarının en üstünde görünmek için Apple'a ödeme yapabilir. Örneğin, bir Japon restoranı, kullanıcılar "suşi" için arama yaptığında çıkan sonuçların en üstünde yer almak için para ödeyebilir.

Apple reklam

DAHA DÜŞÜK FİYATLI BİR ÜYELİK Mİ GELECEK?

Mark Gurman, "iPhone üreticisinin sonunda arama ağı reklamlarını Haritalar'a getireceğine inanıyorum. Ayrıca muhtemelen onları Apple Books ve Apple Podcast'lere de ekleyecek." ifadelerini kullandı. Gurman, Apple TV+ için de bir reklam iddiası ortaya atarak, şirketin, hem Netflix hem de Disney+'ın bu yılın sonuna kadar yapmayı planladığı daha düşük fiyatlı ancak reklamlı bir plan oluşturmayı tercih edebileceğini söyledi.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında, Meta ve Snap gibi sosyal platformlara sahip şirketlere milyarlarca dolara mal olan kendi Uygulama Takibi Şeffaflığı (ATT) politikasını hayata geçirmişti.

Apple ATT

Böylece kişiselleştirilmiş reklam başta olmak üzere, uygulamaların kendilerini takip etmeye izin verip vermediklerini kullanıcılara sormaya başlamıştı.

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