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iPhone 14'ün ardından yeni söylenti... Seneye iPhone 15 Pro Max'in yerine iPhone 15 Ultra'yı görebiliriz!

11.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 7 Eylül'de düzenlediği Far Out etkinliğinde iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE, Apple Watch Ultra ve 2. nesil AirPods Pro gibi ürünler tanıttı. Apple iPhone 14 serisiyle Pro ve Pro olmayan iPhone'lar arasındaki farkların daha da açıldığını açıkça ortaya koydu. Buna bağlı olarak yeni bir söylenti yayıldı. İddiaya göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabilir.

iPhone 14'ün ardından yeni söylenti... Seneye iPhone 15 Pro Max'in yerine iPhone 15 Ultra'yı görebiliriz!

iPhone 14'ü fiyatı ve özellikleriyle birlikte 7 Eylül'de düzenlediği Far Out etkinliğinde sahneye çıkartan Apple, bu yıl ilginç değişiklikler yaptı. iPhone 14 Pro modellerinde büyük çentiği ortadan kaldırarak, bunun yerini Dynamic Island (Dinamik Ada) adını verdiği yeni bir alanla doldurdu. Apple'ın bu yıl çıkan iPhone 14 Pro modelleri için daha fazla bir özellikler tablosu sunması ise Pro ve Pro olmayan modellerin hem fiyat hem de donanım açısından önemli ölçüde farklılık göstereceğini açıkça ortaya koydu. Bunun üzerine, gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 15 serisine dair önemli bir iddia internet sitelerini süslemeye başladı.

IPHONE 15 PRO MAX'E VEDA, IPHONE 15 ULTRA'YA MERHABA MI?

Apple hakkındaki tutarlı bülteniyle ünlü teknoloji yazarı Mark Gurman'a göre, Apple önümüzdeki sene tanıtılacağı düşünülen iPhone 15 Pro Max'i, iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabilir. İddialara göre, Apple böylece iPhone 15'in üst düzey modelini iPhone 15 Pro'dan daha da ayıracak. Şu anda, Pro ve Pro olmayan iPhone'lar arasında büyük farklar olsa da, daha büyük bir boyutun yanı sıra Pro ve Pro Max modellerini birbirinden ayıran pek dikkate değer bir şey yok.

Pro

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iPhone 11, 12, 13 ve 14 serilerinin Pro Max modelleri esasen Pro modellerin daha büyük ekranlı, daha büyük pile sahip versiyonları olarak karşımıza çıktılar. Bu modeller, Pro modellerle aynı özellikleri, işlevleri ve depolama çeşitlerini sundu. Fakat bu durum, iPhone 15 serisi ile değişebilir ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra ismiyle piyasaya sürülebilir. En azından iddialar bu yönde.

IPHONE 14 İLE IPHONE 14 PRO ARASINDA BÜYÜK FARK

Bu yıl ise iPhone Mini'yi kaldıran Apple, 6.1 inçlik iPhone 14 ve 6.7 inçlik iPhone 14 Plus modellerinde geçen yılki Pro modellerde kullanılan A15 Bionic yonga setini kullanarak, Pro modellerle Pro olmayan modeller arasındaki farkı açtı. A16 Bionic ise iPhone 14 Pro modellerine özel oldu. Ayrıca ekran/kasa boyutunu artıran dinamik ada ve her zaman açık ekran gibi birçok yeni özellik yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te kullanılabilir.

iPhone

Ayrıca gelecel yıl Apple'ın iPhone'larda USB Type-C'ye geçeceğine dair bazı söylentiler de söz konusu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
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