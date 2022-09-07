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Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkartıyor! Apple Watch'lar duyuruldu, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max tanıtılacak

07.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14’ü tanıtacağı "Far Out" isimli etkinliği TSİ ile 20:00'de başladı. Son sızıntılarda etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin tanıtılacağı iddia edilmişti. Şirket, etkinliğin başlamasıyla birlikte ise Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra modellerini duyurdu. İşte Apple’ın iPhone 14 etkinliğinden tüm detaylar!

Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkartıyor! Apple Watch'lar duyuruldu, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max tanıtılacak

Apple, iPhone 14’ü sonunda görücüye çıkartıyor! Teknoloji devi, iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğini "Far Out" ve "Gelecek zaman" diyerek geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Etkinlikte iPhone 14 serisinin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max’ten oluşacağı öne sürülmüştü. Ayrıca kaynaklar, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin de etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte sahne alabileceğini ortaya koymuştu.

İŞTE APPLE'IN YENİ ÜRÜNLERİ

Saatlerin 20:00’yi göstermesiyle birlikte başlayan etkinlikte ilk olarak karşımıza Apple CEO'su Tim Cook çıktı. Cook, yaptığı konuşmada etkinlikte iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedileceğini söyledi.

Tim Cook

İLK OLARAK APPLE WATCH SERIES 8 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8'i görücüye çıkardı. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'ye oldukça benziyor. Su ve toz geçirmez ve çarpmalara da dayanıklı olan Apple Watch Series 8, EKG ölçümü konusunda da geliştirilmiş.

Apple Watch

Apple Watch Series 8'de sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sensör ile birlikte bileğinizden vücut sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Apple Watch Series 8 ile bilek sıcaklığı gece boyunca her 5 saniyede bir ölçülecek.

Apple Watch-1

Ayrıca, kadınlar için döngü takibi de yeni Apple Watch'da bulunuyor. Döngü verileri şifrelenerek yalnızca cihazınızda saklanacak.

döngü

Apple Watch Series 8, ciddi bir araba kazası geçirip geçirmediğinizi de algılayabilecek. Sizi otomatik olarak acil servislere bağlayacak, konumunuzu aktaracak ve acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirecek. Önden çarpma, yandan çarpma, arkadan çarpma ve devrilme olaylarını algılayabilecek.

araba çarpışma

18 saat pil ömrü sunabilen yeni akıllı saat, iPhone'larda olduğu gibi düşük güç modu da sunacak. Böylece pil ömrü 36 saate kadar uzatılabilecek.

düşük güç modu

Düşük güç modu, WatchOS 9 çalıştıran Series 4 ve sonraki sürümlerde mevcut olacak.

Apple Watch

APPLE WATCH SERIES 8'İN FİYATI NE KADAR?

Apple Series 8'in fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. GPS + Cellular destekli modelin fiyatı ise 499 dolar olarak listelendi.

Apple Watch fiyat

YENİ APPLE WATCH SE (APPLE WATCH SE 2) TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch SE

İkinci nesil Apple Watch SE, Apple Watch'un temel özelliklerini sunuyor. Çarpışma algılamayı destekleyen yeni akıllı saat, S8 çipini kullanıyor.

APPLE WATCH SE 2'NİN FİYATI

Apple Watch SE-1

Apple Watch SE 2'nin fiyatı GPS destekli model için 249 dolar, GPS + Cellular destekli model için 299 dolar olarak açıklandı.

APPLE WATCH ULTRA TANITILDI!

Apple Watch Pro olacağı söylenen üst seviye akıllı saat modelinin adı Apple Watch Ultra olarak açıklandı. Amiral gemisi model, sağlamlığıyla öne çıkarken yeni bir tasarım sunuyor.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra'nın ikinci bir hoparlörü bulunuyor. Dijital Crown'un bulunduğu kısım ise yana doğru çıkıntılı olarak tasarlanmış. Apple'ın iddiasına göre Apple Watch Ultra gün ışığının yarattığı en zorlu koşullarda bile ekranın kolay okunmasını sağlayacak.

Apple Watch Ultra-1

36 saat pil ömrü sunacağı (60 saate varabiliyor) söylenen Apple Watch Ultra rüzgarda bile aramalarda net bir ses sunacak. Ekstrem sporlar için uygun olan Apple Watch Ultra, dalış için de kullanılabilecek.

APPLE WATCH ULTRA'NIN FİYATI NE KADAR?

apple Watch ultra fiyat

Apple Watch Ultra'nın fiyatı (GPS + Cellular) 799 dolar olarak belirlendi.

AIRPODS PRO 2 DUYURULDU! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Apple, 2019'dan beri güncellenmeyen AirPods Pro'yu sonunda AirPods Pro 2'yi tanıtarak güncelledi. AirPods Pro 2 tasarımıyla AirPods Pro'ya benziyor.

AirPods Pro 2

Yeni AirPods Pro 2'nin kalbinde H2 yongası yer alıyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğinin geliştirildiği yeni modelde bir önceki modele nazaran 2 kat daha iyi aktif gürültü önleme sunulacak.

Yeni dokunma özellikleriyle gelen AirPods Pro 2'de tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi vadediyor. Kutuyla bu süre 30 saate çıkıyor. Ayrıca, yeni AirPods Pro 2'nin kutusunda uyarılar için bir hoparlör bulunduğunu da belirtelim.

hoparlör

AIRPODS PRO 2'NİN FİYATI

Yeni AirPods Pro 2'nin fiyatı ise 249 dolar açıklandı.

Güncelleniyor...

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Anahtar Kelimeler:
Apple iphone 14
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