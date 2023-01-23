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iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! "Tasarımı..."

23.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın eylül ayında çıkması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni ve çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. iPhone 15 Pro'nun tasarımından söz eden son bir iddia ise gündem oldu. O iddiada, tasarımı merakla beklenen yeni iPhone 15 Pro için dikkat çekici bazı bilgilerin yer aldığı görüldü. Öyle ki söz konusu iddiaya göre, iPhone 15 Pro'nun tasarımı Apple'ın akıllı saati Apple Watch ile benzerlik taşıyabilir.

iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! "Tasarımı..."

iPhone 15, yeni Apple Watch ve Mac'ler hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınında yer alırken, son bir iPhone 15 Pro iddiası olay oldu. Bir sızıntı kaynağının paylaştığı iddiada iPhone 15 Pro'nun tasarımından söz edildi ve böylece yeni Pro iPhone modellerinin nasıl görüneceği hakkında bazı önemli ipuçları verildi. Apple henüz bu iddiaları doğrulamamış olsa da söylenenler oldukça dikkat çekici zira iPhone 15 Pro ile Apple'ın akıllı saati Apple Watch arasında benzer bir görünüm olabileceği konuşuluyor.

iPHONE 15 PRO'NUN TASARIMI HAKKINDA ÇARPICI İDDİA!

MacRumors'un haberine göre; iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 14 Pro modellerine kıyasla daha ince, kavisli çerçevelere sahip olacak. Bu da muhtemelen Apple Watch benzeri bir görünüme neden olacak. Bu noktada söz konusu iddiaların "ShrimpApplePro" olarak bilinen bir sızıntı kaynağına ait olduğunu belirtelim.

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ShrimpApplePro'ya göre, yeni nesil Pro iPhone modellerinin yalnızca çerçeveleri kavisli olacak. Telefonlar düz ekranlar taşıyacak. Daha ince çerçevelerin ve kavisli kenarların, iPhone 15 Pro modellerinin Apple Watch Series 7 ve Series 8'e benzer görünmelerine neden olabileceği öne sürülüyor.

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"iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS'TA..."

Kavisli ön camın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta kullanılacağı, ancak bu cihazların iPhone 14 modellerine kıyasla daha ince çerçeveleri sahip olmayacakları iddia ediliyor.

ShrimpApplePro, iPhone 15 serisinin iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarına sahip olacağını söyledi.

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