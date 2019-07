iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananı belli oldu!

Kenan Aktulun tarafından ilk kez 2007 yılında başlatılan ve bu yıl 12. kez düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları, düzenlenen bir etkinlikle belli oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Aktulun, bu yılın en iyi fotoğraflarının teknikten ziyade duyguları ön plana çıkardığını söyledi.

12 YILDIR BU YARIŞMA DÜZENLENİYOR

Geçen 12 yıl, akıllı telefon sektöründe pek çok şeyi değiştirdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri artık profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışabilecek kameralara sahip olan telefonları piyasaya sürüyorlar ve bu durum da haliyle akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların kalitesini büyük bir oranda etkiliyor. Bu durum "IPPAWARDS" etkinliklerinde de açıkça görülebiliyor. Ödüller için hazırlanan internet sitesinde, 2007 yılından beri kazanan fotoğrafların geldiği noktayı inceleyebilirsiniz.

Dünya çapında düzenlenen bu yarışmaya her ülkeden kullanıcı katılabiliyor. İnsan, doğa, hayvanlar, çocuklar gibi çok geniş bir kategori sekmesinin bulunduğu etkinliklere her yıl, on binlerce fotoğraf gönderiliyor.