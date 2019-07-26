iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananı belli oldu!

Kenan Aktulun tarafından ilk kez 2007 yılında başlatılan ve bu yıl 12. kez düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları, düzenlenen bir etkinlikle belli oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Aktulun, bu yılın en iyi fotoğraflarının teknikten ziyade duyguları ön plana çıkardığını söyledi.
12 YILDIR BU YARIŞMA DÜZENLENİYOR
Geçen 12 yıl, akıllı telefon sektöründe pek çok şeyi değiştirdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri artık profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışabilecek kameralara sahip olan telefonları piyasaya sürüyorlar ve bu durum da haliyle akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların kalitesini büyük bir oranda etkiliyor. Bu durum "IPPAWARDS" etkinliklerinde de açıkça görülebiliyor. Ödüller için hazırlanan internet sitesinde, 2007 yılından beri kazanan fotoğrafların geldiği noktayı inceleyebilirsiniz.
Dünya çapında düzenlenen bu yarışmaya her ülkeden kullanıcı katılabiliyor. İnsan, doğa, hayvanlar, çocuklar gibi çok geniş bir kategori sekmesinin bulunduğu etkinliklere her yıl, on binlerce fotoğraf gönderiliyor.
İŞTE iPHONE FOTOĞRAFÇILIK YARIŞMASININ BİRİNCİSİ (iPHONE X ile ÇEKİLDİ)
Bu yılın birincilik ödülü İtalyalı amatör fotoğrafçı Gabriella Cigliano'nun bu fotoğrafına verildi. Birincilikle ilgili açıklamalarda bulunan Cigliano, kendini bir fotoğrafçı olarak görmediğini ancak birkaç kez fotoğrafçılık dersi aldığını söyledi. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyen Cigliano, profesyonel bir fotoğraf makinesinin olmadığını ancak iPhone'uyla çektiği 50 binden fazla fotoğraf olduğunu ve bu fotoğrafların hepsini sakladığını söyledi. Fotoğrafı çektiği zamanı hatırladığını söyleyen Cigliano, geçtiğimiz sene Tanzanya'ya ders vermek amaçlı gittiğini ve bir süre orada kaldığını, bu iki kişiyle orda karşılaştığını ve onlarla çat pat birkaç kelime konuşabildiğini söyledi. Bu insanlarla konuşmak için aynı dili kullanmaya gerek olmadığını düşündüğünü söyleyen Cigliano, hayatında yaşadığı en güzel anlardan birisi olduğunu açıkladı.
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