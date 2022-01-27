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iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 15.3 yayınlandı! O hata düzeltildi

27.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.3 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı. Dün akşam saatlerinde çıkan iOS 15.3 güncellemesi, bir web sitesinin hassas kullanıcı bilgilerini izleyebilmesine neden olan ve çok konuşulan Safari hatasını da düzeltti. Ayrıca Apple, güncellemeyi tüm kullanıcılara önerdi. İşte iOS 15.3 güncellemesinin detayları...

iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 15.3 yayınlandı! O hata düzeltildi

Apple, iPhone'lar için yeni iOS güncellemeleri yayınlamak adına adımlar atmayı sürdürüyor. iOS 15'i eylül ayında tanıtan şirket, son olarak ise iOS 15'in iOS 15.2.1 sürümünü kullanıcılara sunmuştu. iOS 15.2.1 güncellemesi, bilindiği kadarıyla kullanıcılara gözle görülür herhangi bir yenilik veya değişiklik getirmemiş, iPhone'lardaki hataları gidermiş ve güvenliği artırmıştı. iOS 15.2.1'in kullanıma sunulmasının üzerinden çok geçmeden, Apple bu kez iOS 15.3 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Güncelleme dün akşam saatlerinde cihazlara geldi.

iOS 15.3 NELER GETİRİYOR?

iPadOS 15.3 ile birlikte çıkan iOS 15.3'ün en önemli özelliği, Safari'deki tehlikeli bir açığı kapatması. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Safari tarayıcısında WebKit odaklı bir açık bulunmuştu. Çok konuşulan bu açık, bir web sitesinin hassas kullanıcı bilgilerini izleyebilmesine imkan tanıyordu. Daha önce Apple'ın hatanın farkında olduğu ve bir düzeltme yayınlayacağı söylenmişti. Nitekim iOS 15.3 güncellemesi ile birlikte o düzeltme yayınlandı ve hata giderildi.

iOS 15.3

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iOS 15.3 güncellemesi, daha birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Çünkü Apple sürüm notunda tam olarak "iPhone'unuz için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerir. Tüm kullanıcılara önerilir." ifadesini kullanıyor.

iOS 15.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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