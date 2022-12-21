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iPhone sahipleri dikkat! Apple imzalamayı durdurdu: Artık dönemezsiniz

21.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının dikkatlerinden kaçırmamaları gereken bir adım attı ve iOS 16.2'nin kullanıma sunulmasının ardından iOS 16.1.2'yi imzalamayı durdurdu. iOS 16.1.2 artık imzalanmadığından, iOS 16.2 güncellemesini yükleyen kullanıcıların resmi yollarla iOS 16.1.2'ye geri dönmesi artık teknik olarak mümkün değil.

iPhone sahipleri dikkat! Apple imzalamayı durdurdu: Artık dönemezsiniz

iPhone sahiplerinin dikkatlerinden kaçmaması gereken bir gelişme yaşandı. Hatırlayacağınız üzere, iOS 16.2 güncellemesinden önce iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlanmıştı. iOS 16.1.2, iOS 16.2'ye nazaran küçük bir güncellemeydi. Şimdi ise Apple'ın iOS 16.1.2 konusunda önemli bir adım attığına yönelik haberler gelmeye başladı.

APPLE'DAN iOS 16.1.2 KARARI

Macrumors'un aktardığına göre; 13 Aralık'ta iOS 16.2'yi kullanıma sunan Apple, iOS 16.1.2'yi imzalamayı durdurdu. iOS 16.1.2 artık imzalanmadığından, kullanıcıların iOS 16.2 güncellemesini yükledikten sonra resmi yollarla iOS 16.1.2'ye geri dönmesi artık mümkün değil.

iPhone

Dün akşam saatlerinde yayınlandı Dün akşam saatlerinde yayınlandı

Aslında bu karar sürpriz olmadı. Çünkü Apple, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor.

APPLE'IN İSTİSNASI

9to5Mac'in iddiasına göre ise; iOS 16.2'den ve hatta iOS 16.3 beta 1'den iOS 15'e geri dönme şansınız hâlâ var. Bunun nedeni, Apple'ın iOS 15.7.2 çalıştıran kullanıcılara hâlâ güvenlik güncellemeleri sağlaması olarak gösteriliyor.

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