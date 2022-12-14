iPhone sahiplerine müjde! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte özellikleri

iPhone sahiplerine güzel haber geldi, iOS 16.2 çıktı! iOS 16.1.2 güncellemesini 30 Kasım'da yayınlayan Apple, bu kez iOS 16'nın büyük güncellemelerinden biri olan iOS 16.2'yi kullanıcıların beğenisine sundu. iOS 16.2'nin çıkması bir süredir bekleniyordu. Güncelleme dün akşam saatlerinde (TSİ) cihazlara gelirken, kullanıcılar iOS 16.2'nin yeniliklerini ve getirdiği özellikleri merak etmeye başladı. İşte Apple'ın verdiği bilgilerle, iOS 16.2 hakkında bilinen tüm detaylar...

iOS 16.2 ÇIKTI

iOS 16.2 güncellemesi daha önce de söylediğimiz gibi dün akşam saatlerinde (TSİ) kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin özellikleri ve iPhone'lara getirdiği yenilikleri ise Apple şöyle açıkladı:

"Bu güncelleme, beyin fırtınası yapmak ve düşüncelerinizi hayata geçirmek için harika bir alan sunan Freeform uygulamasını içerir. Bu sürüm Apple Music Sing'i, kilitli ekran iyileştirmelerini ve iPhone'unuzla ilgili başka özellikleri ve hata düzeltmelerini de ekler."

Freeform uygulaması, Mac iPad ve iPhone'larda arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla çalışmaya yönelik yeni bir uygulama olarak tanımlanıyor. Apple Music Sing ise Apple'ın müzik hizmetine karaoke özelliği kazandırıyor. Ayrıca Apple'ın aktardığına göre kilit ekranına yönelik yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Hep Açık Ekran etkinken duvar kağıdını veya bildirimler gizlemenizi sağlayabiliyor. Öte yandan Apple bu güncellemenin iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de içerdiğini söylüyor.

iOS 16.2 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.

iOS 16.2 GÜNCELLEMESİNE UYGUN IPHONE'LAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)



