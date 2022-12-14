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iPhone sahiplerine müjde! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte özellikleri

14.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone sahiplerine iOS 16.2 müjdesi geldi. Apple, dün akşam saatlerinde (TSİ) iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16'nın büyük güncellemelerinden biri olan iOS 16.2'yi yayınladı. Yeni iPhone güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte iOS 16.2 güncellemesinin özellikleri merak edilmeye başlandı. iOS 16.2 güncellemesinin hem iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerdiği hem de iPhone'lara yeni özellikler kazandırdığı öğrenildi. İşte iOS 16.2'nin merak edilen özellikleri...

iPhone sahiplerine müjde! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte özellikleri

iPhone sahiplerine güzel haber geldi, iOS 16.2 çıktı! iOS 16.1.2 güncellemesini 30 Kasım'da yayınlayan Apple, bu kez iOS 16'nın büyük güncellemelerinden biri olan iOS 16.2'yi kullanıcıların beğenisine sundu. iOS 16.2'nin çıkması bir süredir bekleniyordu. Güncelleme dün akşam saatlerinde (TSİ) cihazlara gelirken, kullanıcılar iOS 16.2'nin yeniliklerini ve getirdiği özellikleri merak etmeye başladı. İşte Apple'ın verdiği bilgilerle, iOS 16.2 hakkında bilinen tüm detaylar...

iOS 16.2 ÇIKTI

iOS 16.2 güncellemesi daha önce de söylediğimiz gibi dün akşam saatlerinde (TSİ) kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin özellikleri ve iPhone'lara getirdiği yenilikleri ise Apple şöyle açıkladı:

iOS 16.2

"Bu güncelleme, beyin fırtınası yapmak ve düşüncelerinizi hayata geçirmek için harika bir alan sunan Freeform uygulamasını içerir. Bu sürüm Apple Music Sing'i, kilitli ekran iyileştirmelerini ve iPhone'unuzla ilgili başka özellikleri ve hata düzeltmelerini de ekler."

Freeform uygulaması, Mac iPad ve iPhone'larda arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla çalışmaya yönelik yeni bir uygulama olarak tanımlanıyor. Apple Music Sing ise Apple'ın müzik hizmetine karaoke özelliği kazandırıyor. Ayrıca Apple'ın aktardığına göre kilit ekranına yönelik yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Hep Açık Ekran etkinken duvar kağıdını veya bildirimler gizlemenizi sağlayabiliyor. Öte yandan Apple bu güncellemenin iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de içerdiğini söylüyor.

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iOS 16.2 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.

iOS 16.2 GÜNCELLEMESİNE UYGUN IPHONE'LAR

iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)


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