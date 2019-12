iPhone sahipleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlandı

Ekran Süresi ve Borsa uygulamaları için yeni özellikler sunan Apple, sistemde yaşanan sorunların da neredeyse tamamını çözümüm durumda. OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 450 MB büyüklüğündeki güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden yedek almayı ve şarjınızın yüzde 50’den fazla olduğundan emin olmayı unutmayın.

EKRAN SÜRESİ



Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar.

Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar.

BORSA



İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün.

**IOS 13.3 İLE DÜZELTİLEN HATALAR

Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma

Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler

Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir

Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır

Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer

Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer

Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir

Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer

Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir

Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır

Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir

Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir

Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır

**IOS 13.3 ALAN İPHONE MODELLERİ

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

