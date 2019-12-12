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iPhone sahipleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 13.3 güncellemesini test ediyordu. iPhone 11 Pro modellerinde güvenlik açığının tespit edilmesinden sonra Apple, elini çabuk tuttu ve bugün iPhone sahipleri için iOS 13.3’ün final sürümünü yayınladı.

iPhone sahipleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlandı

Ekran Süresi ve Borsa uygulamaları için yeni özellikler sunan Apple, sistemde yaşanan sorunların da neredeyse tamamını çözümüm durumda. OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 450 MB büyüklüğündeki güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden yedek almayı ve şarjınızın yüzde 50’den fazla olduğundan emin olmayı unutmayın.

EKRAN SÜRESİ

Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar.

Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar.

BORSA

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**IOS 13.3 İLE DÜZELTİLEN HATALAR

  • Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma
  • Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler
  • Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir
  • Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır
  • Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer
  • Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
  • Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir
  • Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer
  • Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir
  • Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır
  • Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir
  • Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir
  • Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır

**IOS 13.3 ALAN İPHONE MODELLERİ

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Apple iPhone ios 13.3

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