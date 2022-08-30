HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak karıştı! Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi: Kerkük yiğit Türkmen askerlerimizin kontrolü altında ve güvendedir

Irak karıştı! Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi: Kerkük yiğit Türkmen askerlerimizin kontrolü altında ve güvendedir

30.08.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi ise, Türkmen askerlerinin Kerkük'te güvenliği sağladığını belirtti. Sosyal medyadan askerlerle birlikte paylaşım yapan Salihi "Bu yiğitleri gören dost sevinsin, düşman korksun. Kerkük, Kerkük Savunma Gücü’müzdeki Türkmen yiğitlerimizin kontrolü altında daha da güvendedir" dedi.

Irak karıştı! Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi: Kerkük yiğit Türkmen askerlerimizin kontrolü altında ve güvendedir

Irak'ta Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Kerkük sokakları sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin birçok noktayı tuttuğu kentte, az sayıda kişinin sokakta olduğu görüldü.

"YİĞİT TÜRKMEN ASKERLERİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi ise Kerkük Savunma Gücü'nün bölgede teyakkuz halinde bulunduğunu duyurdu.

FbW2pjlXgAAVst0

Türkmen askerlerle birlikte çekilen görüntüleri paylaşan Salihi, "Bu yiğitleri gören dost sevinsin, düşman korksun. Kerkük, Kerkük Savunma Gücü’müzdeki Türkmen yiğitlerimizin kontrolü altında daha da güvendedir. Irak’taki bu kaos ortamında, Kerkük’ün etkilenmemesi için görev başında olan yiğit Türkmen askerlerimizin, Kerkük Savunma Gücü’müzün yanındayız" ifadelerini kullandı.

FbW2pjnWYAMdIm6

IRAK'TA ÇATIŞMALAR ARTTI

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasında Bağdat’taki Yeşil Bölge’de, ağır silahlarla süren çatışmalar hızlandı.

Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle Sadr’a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor. Güvenlik güçleri ve Sadr’a bağlı kişiler arasında yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan yerel medyada, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düşmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke felaketi yaşıyor! Sayı 1136'ya yükseldiO ülke felaketi yaşıyor! Sayı 1136'ya yükseldi
Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durumSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum
Anahtar Kelimeler:
Irak Kerkük türkmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...

Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Herkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyor

Herkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyor

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

İlginizi Çekebilir

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.