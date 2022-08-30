Irak karıştı! Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi: Kerkük yiğit Türkmen askerlerimizin kontrolü altında ve güvendedir

Irak'ta Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Kerkük sokakları sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin birçok noktayı tuttuğu kentte, az sayıda kişinin sokakta olduğu görüldü.

"YİĞİT TÜRKMEN ASKERLERİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi ise Kerkük Savunma Gücü'nün bölgede teyakkuz halinde bulunduğunu duyurdu.

Türkmen askerlerle birlikte çekilen görüntüleri paylaşan Salihi, "Bu yiğitleri gören dost sevinsin, düşman korksun. Kerkük, Kerkük Savunma Gücü’müzdeki Türkmen yiğitlerimizin kontrolü altında daha da güvendedir. Irak’taki bu kaos ortamında, Kerkük’ün etkilenmemesi için görev başında olan yiğit Türkmen askerlerimizin, Kerkük Savunma Gücü’müzün yanındayız" ifadelerini kullandı.

Irak’taki bu kaos ortamında, Kerkük’ün etkilenmemesi için görev başında olan yiğit Türkmen askerlerimizin, Kerkük Savunma Gücü’müzün yanındayız. pic.twitter.com/q70SMwHyZP — Erşat Salihi - أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) August 29, 2022

IRAK'TA ÇATIŞMALAR ARTTI

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasında Bağdat’taki Yeşil Bölge’de, ağır silahlarla süren çatışmalar hızlandı.

Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle Sadr’a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor. Güvenlik güçleri ve Sadr’a bağlı kişiler arasında yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan yerel medyada, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düşmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapmıştı.



