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  4. İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

İlayda Akdoğan basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a uçmuştu. Ama ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının artması üzerine Türkiye’ye dönemedi.Evde karantinada.

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Oyuncu dün kuaförlüğe soyundu. Berbere gidemeyen sevgilisi Roham Kabir’i banyoda tıraş etti.

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Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı.

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Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.

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Marketten eve getirdiğimiz her şeyi yıkadığımız için çikolatanın paketi ne hale gelmiş.

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Karantina aktivite uzmanınız sizin için yeni önerilerle gelene kadar puzzle yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Bu sizi birkaç gün oyalar bitince bıkana kadar yenisini alıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
İran, İlayda Akdoğan,

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