İran’da otobüsteki oturma düzeni sosyal medyada gündem yarattı! Kadın ve erkek bölümleri ayrı...

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde İran’daki bir halk otobüsünden çekilen anlar paylaşıldı. Görüntülerde kadın ve erkeklerin kendilerine ayrılan bölümlerde oturdukları gösterildi. Aynı zaman cinsiyet göre ayrılan alanlar arasında geçişi önlemek için otobüsün içine bariyerler yerleştirildiği gösterildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde İran’daki otobüslerde bulunan oturma düzeninden söz eden bir kişi, “Erkek ve kadınların bölümleri ayrı. Hiçbir şekilde bir kadın erkek bölümüne, bir erkek ise kadın bölümüne geçemiyor. Otobüslerin içi bu şekilde” ifadelerini kullandı.