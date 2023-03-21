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  4. İran’da otobüsteki oturma düzeni sosyal medyada gündem yarattı! Kadın ve erkek bölümleri ayrı...

İran’da otobüsteki oturma düzeni sosyal medyada gündem yarattı! Kadın ve erkek bölümleri ayrı...

21.03.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada İran’daki bir halk otobüsünde çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Otobüsün içinde kadın ve erkekler için ayrılan özel bölümler olması tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde İran’daki bir halk otobüsünden çekilen anlar paylaşıldı. Görüntülerde kadın ve erkeklerin kendilerine ayrılan bölümlerde oturdukları gösterildi. Aynı zaman cinsiyet göre ayrılan alanlar arasında geçişi önlemek için otobüsün içine bariyerler yerleştirildiği gösterildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde İran’daki otobüslerde bulunan oturma düzeninden söz eden bir kişi, “Erkek ve kadınların bölümleri ayrı. Hiçbir şekilde bir kadın erkek bölümüne, bir erkek ise kadın bölümüne geçemiyor. Otobüslerin içi bu şekilde” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya İran otobüs

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