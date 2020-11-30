İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi

27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve İran nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’da düzenlenen tören sonrası İmamzade Salih Türbesinin avlusuna defnedildi. SUİKAST ELEKTRONİK SİSTEMLERLE GERÇEKLEŞTİ İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, suikastın elektronik sistemler kullanılarak yapıldığını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, “Operasyon, çok karmaşık bir operasyondu. Elektronik sistemler kullanılarak yapıldı. Olay yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde bazı ipuçları var. Eylemi tasarlayanın da kim olduğunu biliyoruz” dedi. Yetkili, daha önceki açıklamasında suikastın, ‘yeni ve profesyonel yöntemlerle’ yapıldığını söylemişti. Şemhani, Fahrizade için yapılan cenaze töreninde İran medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda, İsrail gizli haber alma teşkilatı MOSSAD ve Halkın Mücahitleri Örgütü’nün rolünün olduğunu savundu.

"İSTİHBARAT ZAAFI" TARTIŞMALARINA YOL AÇTI İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirilmişti. Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arakasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü. SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade’nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı. Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim’de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti. İSTİHBARAT VARDI CİDDİYE ALINMADI İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkedeki emniyet güçlerinin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi.

‘20 YILDAN BU YANA DÜŞMAN ONUN PEŞİNDEYDİ’ Fahrizade'nin cenaze töreni sırasında İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şemhani, "20 yıldan bu yana düşman onu şehit etmenin peşindeydi. Bu zamana kadar başarısız oldular. İran istihbarat birimleri hassasiyetle Fahrizade'ye yönelik bir saldırı olacağı ihtimalini ve olay mahallini öngörmüşlerdi. Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana tekraren birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmemiş ve bu sefer onlar başarılı olmuşlardır." dedi. İSRAİL VE MOSSAD MESAJI Saldırının insan olmaksızın, uzaktan elektronik sistemler kullanılarak son derece karmaşık bir yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şemhani, "Bazı ipuçları var. Bu operasyonu planlayanın geçmişi nedir, kimdir tespit edilmiştir. Kesinlikle Halkın Münafıkları (Mücahitleri) örgütünün bu işte rolü var ve kesinlikle bu cinayetin arkasında Siyonist rejim (İsrail) ile MOSSAD var." ifadelerini kullandı. ÇİN SUİKASTİ KINADI Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Fahrizade’nin uğradığı suikast sonucu ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu olay nedeniyle şok olduklarını belirten Hua "Çin, bu azılı suç eylemini kınıyor, ilgili vakanın soruşturulmasını umuyor." ifadesini kullandı.

İran'da suikaste uğrayan nükleer bilimci Muhsin Fahrizade toprağa verildi - 12

Hua, bölgesel gerilimi tırmandıracak, barış ve istikrara zarar verecek her türlü harekete karşı çıktıklarını bildirerek, "mevcut bölgesel gerilimi sakinleştirmek, barış ve istikrarı sürdürmek için tüm tarafların birlikte çaba harcaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu. NETENYAHU TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı. İsrailli kaynaklar, MOSSAD'ın 2018 yılında Tahran'daki atom reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade Mehabadi'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu. İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre, Fahrizade'nin adı Birleşmiş Milletler'deki (BM) listelerden MOSSAD'ın eline geçmişti. Fahrizade, 1940'larda ABD'de atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayın Amerikalı fizikçi olan Robert Oppenheimer ile karşılaştırılıyordu. SAVUNMA BAKANI: YOLUNU TAKİP EDECEĞİZ İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, faillerin İran'ın nükleer çalışmalarındaki "kararlılığını" hedef aldıklarını söyleyerek, "Şehidimizin yolunu takip etme kararlılığımız daha güçlü olacak. Ülkenin gelişmesini daha hızlı ve güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.