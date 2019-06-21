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İran'dan ABD'ye protesto notası

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2019 04:12 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye protesto notası

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine protesto notasının iletildiğini belirtti.

Arakçi, ABD'nin İran hava sahasını ve karasularını ihlal ettiğini savunarak Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmasını istediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

(AA)

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İRAN ABD Nota

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