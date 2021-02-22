HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini kaydetti

İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini kaydetti

22.02.2021 21:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini kaydetti

İran lideri Ali Hamaney, nükleer programdan geri adım atmayacaklarını ve uranyumu da yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini belirtti.

İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Uzmanlar Meclisi üyeleriyle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma, ABD yaptırımları ve uranyum zenginleştirme programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer kapasitesini ihtiyaç duyduğu kadar arttıracağını ve uranyumu zenginleştirmede yüzde 20 seviyesinde kalmayacağını kaydeden Hamaney, "İran, nükleer meselede geri adım atmayacak. İran, ihtiyacına göre ve ülke çıkarlarının gerektirdiği şekilde uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar da ileri gidecektir." ifadelerini kullandı.

BATI'NIN İRAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI "KİBİRLİ, TALEPKAR VE İNSAFSIZ"

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ilgili açıklamalarını "kibirli, talepkâr ve insafsız" olarak nitelendiren Hamaney, "Batılılar, nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi bahane. Onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar. Çünkü İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"PALYAÇO"

Hamaney, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Uluslararası Siyonist palyaço (Netanyahu) sürekli 'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz' diyor. Ona şu söylenmeli: İran, nükleer silah elde etme kararı alırsa ne kendisi ne de onun büyükleri buna engel olabilir. İran, dini açıdan kitle imha silahlarını yasak görüyor."

HÜKÜMET VE MECLİSE "İKİ SESLİLİĞE YOL AÇMAYIN" UYARISI

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören ve "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasanın iyi olduğunu ve ciddiyetle uygulanması gerektiğini ifade eden Hamaney, hükümet ve Meclisten bu konuyla ilgili anlaşmazlığı çözmelerini ve iki sesliliğe yol açmamalarını istedi.

İRAN'DA ONAYLANAN "NÜKLEER YASA"

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesisleri istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasiPutin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Boris Johnson açıkladı: İngiltere'de kısıtlamalar 21 Haziran'da kalkacak

Johnson kısıtlamalar için tarih verdi!

Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Irak’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Son Dakika: AB'den Navalnıy hamlesi! Rusya'ya yaptırım kararı alındı

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi

Trump'ın vergi kayıtlarına erişim onayı

İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.