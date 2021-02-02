İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler Caddesi’nde meydana geldi.

KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ BOĞAZI KESİK HALDE BULUNDU

İddiaya göre, işten eve dönen R.B. evine girdiği anda eşi Samira Rashidian’ı (31), kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidian’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DOĞALGAZ DA AÇIK BIRAKILMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğalgazın açık bırakıldığını da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



