MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ireland Baldwin'den tecavüz itirafı: Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum

Ireland Baldwin'den tecavüz itirafı: Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum

28.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Alec Baldwin'in iddialı pozlarıyla öne çıkan kızı Ireland Baldwin, geçmişte tecavüze uğradığını açıkladı. Ünlü model, o olayın ardından hayatının tamamen değiştiğini anlattı.

Ireland Baldwin'den tecavüz itirafı: Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum

ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Mahkeme, ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etti. Oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin bu konuya dair konuşurken kan donduran bir itirafta bulundu.

26 yaşındaki model, yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıkladı.

1

"HAMİLE KALMADIM AMA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi.

4
Ireland Baldwin, "Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum." diyerek, tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

Çıplak denize giren Ireland Baldwin'den yeni pozlarÇıplak denize giren Ireland Baldwin'den yeni pozlar

Baldwin, "Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneye ödediği paraya isyan etti! Hastaneye ödediği paraya isyan etti!
"Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı"Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı
Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden karelerÜnlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden kareler
Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.