Ireland Baldwin'den tecavüz itirafı: Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum

ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Mahkeme, ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etti. Oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin bu konuya dair konuşurken kan donduran bir itirafta bulundu.

26 yaşındaki model, yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıkladı.

"HAMİLE KALMADIM AMA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi.



Ireland Baldwin, "Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum." diyerek, tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

Baldwin, "Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



