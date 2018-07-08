MAGAZİN

Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

22 yaşındaki model Ireland Baldwin, dövmelerine bir yenisini ekledi. Güzel model dövmesini cesur pozlarla gösterdi

Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!

Ireland Baldwin'in en az 25 tane dövmesi var! Ama bunlar ona yetmemiş olacak ki dövme koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

22 yaşındaki güzel model, kasığına kocaman bir gül dövmesi yaptırdı.

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Sarışın güzelin dövmesini göstermek için seçtiği yol ise bir hayli cüretkardı...

Baldwin, havuza üstsüz girdi!

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Amerikalı model Ireland, seksi fotoğrafa "Summertime" yani "Yaz mevsimi" notunu düştü.

Hollywood yıldızları Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan Ireland'ın paylaşımlarına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Dünyanın dört bir yanından hayranlarının övgüler yağdırdığı modele, Türk takipçilerinden de "Maşallah çok güzelsin" şeklinde iltifatlar geldi.

Moda dünyasının son dönemde yükselen isimlerinden biri olan Ireland, paylaşımlarıyla takipçilerinin kalp atışlarını hızlandırıyor.

Hızlı gece hayatıyla da tanınan Baldwin, alkolü fazla kaçırdığı bir gecede kameralara yakalanmıştı. (Posta)

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