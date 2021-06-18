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  4. İrem Derici'den bikinili pozlardan sonra dans da geldi! "Koyver gitsin"

İrem Derici'den bikinili pozlardan sonra dans da geldi! "Koyver gitsin"

18.06.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil pozlarıyla hayranlarını mest eden İrem Derici son olarak da dans ettiği anları paylaştı. Derici dansıyla beğeni topladı. Fiziğine çok dikkat eden ve son zamanlarda dansla da ilgilenen Derici'nin bikinili fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatilden bikinili pozları ve seksi dansıyla İnstagram'ı salladı.

Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı.

Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya İnstagram'ın meşhur 'alevli' emojisiyle yanıt verdi. İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım" diyerek yanıt verdi.

İrem Derici havuzun başından paylaştıİrem Derici havuzun başından paylaştı

Derici tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor.


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İrem Derici
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