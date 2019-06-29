MAGAZİN

İrem Derici'den ilginç yorum: Abla tezeğini yiyeyim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici sosyal medyada paylaşılan bir videonun altına yaptığı yorumla çok konuşuldu.

Yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olan popçu İrem Derici'den sosyal medyada iki kadının şarkı söylediği bir videoya ilginç bir yorum geldi.

YAPTIĞI YORUMLA ÇOK KONUŞULDU

Kendine has tarzıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden olan İrem Derici yine yaptı yapacağını. Sosyal medyayı aktif kullanan Derici, bir gönderinin altına yaptığı yorumla şaşırttı.

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"TEZEĞİNİ YİYEYİM"

Başarılı şarkıcı Instagram'da hızla yayılan iki kadının söylediği şarkının altına " Abla tezeğini yiyeyim yarın çekelim bunun aynısını" yorumunu yaptı.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu video ve İrem Derici'ye takipçilerden tepki mesajı yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Edepsizlik başka bir şey değil" yorumlarıyla eleştiri yağmuruna tuttu.

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İrem Derici instagram

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