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İrem Derici'den takipçisine ayar: Zeka vardır belki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı İrem Derici, takipçisinin yazdığı yoruma sosyal medya hesabından cevap verdi.

İrem Derici'den takipçisine ayar: Zeka vardır belki!

Şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile Instagram'da fotoğrafını paylaştı.

"ZEKA VARDIR BELKİ"

Bir takipçisinin, "Bu erkekler bu kızda ne buluyor? Güzellik desen sıfır, pes vallahi" yorumuna şarkıcı, "Zeka vardır belki bilemedim ben de" yanıtını verdi. Takipçisinin yorumuna şarkıcının hayranları "Kavgada söylenmez" yorumunda bulundu.

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"KANGURU ETİ YEDİM"

Sabah erken saatlerde yürüyüş yapan İrem Derici, yürüyüş sonrasi Bebek'te bulunan bir mekanda dinlenmişti. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere poz veren Derici, "8 kilo aldım. Avustralya'da kanguru yedim" diyerek muhabirlere takılmıştı. Derici, ayak üstü sohbetin ardından yürüyüş yapmaya devam etmişti.


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İrem Derici instagram

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