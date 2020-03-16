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İrem Derici: Kendimi eve hapsettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs (corona virüsü) vakasının 18 olduğunu açıklamasının ardından şarkıcı İrem Derici, yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. "Kendimi eve hapsettim" diyen Derici, "Kendini umursamayan, çevresini düşünsün" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı.

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İrem Derici'den koronavirüs (corona virüsü) paylaşımı: Kendimi eve hapsettim - Magazin haberleri
Yaklaşık üç yıl önce 40 kiloya düşerek, 30 gün yoğun bakımda kalan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.

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Yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerini iptal edip, kendini eve hapsettiğini belirten Derici, "Kendini umursamayan, çevresini düşünsün" dedi.

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İşte İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yayınladığı o satırlar:

Birey olarak yapmam gereken her şeyi yaptım ve yapıyorum. Yakın zamanda yurt dışından gelmememe rağmen kendimi eve hapsettim. Basına yansıyan ya da yansımayan tüm yurt dışı / yurt içi konserlerimi zaten 3 hafta öncesinden iptal etmiştim. Keza keyfekeder tatilleri de...

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Şunu fark ettim ki; bu süreçte okuduğum her şey beynime işliyor ve istemsizce öksürmeye başlıyorum. Belirtileri okurken bile boğazımı bir kaşıntıdır alıyor. Bir dönem çok büyük bir sağlık sorunu yaşayıp, Allah'ın bana bahşettiği ömrün değerini birçok insandan daha iyi bildiğim için bu dönemde alınan önlemleri olması gerektiğinden daha da fazla ciddiye alıyorum.

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Kendini umursamayan, çevresini düşünsün. Sizden mütevellit, başkasının başını yakarsanız emin olun ki o vicdan azabı ile yaşayamazsınız! Lütfen. Hele ki ülkemiz bu konuda en iyi önlemleri almışken...

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici, koronavirüs,

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