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  4. İrem Derici Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 13. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

İrem Derici Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 13. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

09.11.2020 02:02 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara 12. son bölümüyle 8 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın 13. yeni bölümünden ön izleme sahnesi de yayınlandı. Menajerimi Ara yeni bölüme ünlü şarkıcı İrem Derici konuk oyuncu olarak katılacak. İrem Derici'nin tuvalet penceresinden çıkmaya çalıştığı sahne ise izleyenleri güldürdü. İşte Menajerimi Ara 13. yeni bölümden ilk sahne.

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan Menajerimi Ara'nın 15 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 13. bölümünde İrem Derici damga vuracak.

iremderici

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara son bölümde Dicle (Ahsen Eroğlu) için karşı karşıya gelen Barış (Deniz Can Aktaş) ve Emir (Burak Tozkoparan) aşkları uğruna harekete geçti.

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Tilbe Saran bölümün sürprizlerinden biri olurken, Saran'ın aşk için söyledikleri seyircilerin kalbine dokundu.

menajerimi ara (13)

Menajerlerin stresli ve karmaşık dünyasının eğlenceli bir dille seyirciye aktarıldığı Menajerimi Ara'nın son bölümünde Emir, doğum günü olduğunu bilmeden akşam Dicle'yle buluşmayı planlarken, aynı akşam Barış ise Dicle'nin kalbini kırdığı her anın pişmanlığı içinde, ona doğum gününde anlamlı bir hediye verebilmek adına yollara düşecek.

menajerimi ara (3)

Romantik dakikaların yaşanacağı 'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde, Dicle'yi kalbinden vurup asıl etkileyecek olan isim ise doğum gününü hatırladığından habersiz olduğu babası Kıraç (Barış Falay) olacak.

menajerimi ara (10)

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

menajerimi ara (15)

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