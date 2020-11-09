İrem Derici Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 13. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan Menajerimi Ara'nın 15 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 13. bölümünde İrem Derici damga vuracak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara son bölümde Dicle (Ahsen Eroğlu) için karşı karşıya gelen Barış (Deniz Can Aktaş) ve Emir (Burak Tozkoparan) aşkları uğruna harekete geçti.

Tilbe Saran bölümün sürprizlerinden biri olurken, Saran'ın aşk için söyledikleri seyircilerin kalbine dokundu.

Menajerlerin stresli ve karmaşık dünyasının eğlenceli bir dille seyirciye aktarıldığı Menajerimi Ara'nın son bölümünde Emir, doğum günü olduğunu bilmeden akşam Dicle'yle buluşmayı planlarken, aynı akşam Barış ise Dicle'nin kalbini kırdığı her anın pişmanlığı içinde, ona doğum gününde anlamlı bir hediye verebilmek adına yollara düşecek.

Romantik dakikaların yaşanacağı 'Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde, Dicle'yi kalbinden vurup asıl etkileyecek olan isim ise doğum gününü hatırladığından habersiz olduğu babası Kıraç (Barış Falay) olacak.