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İrem Derici takipçileriyle paylaştı: 1-2 aylığına alkolü bıraktım

07.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddiasıyla gündeme gelen İrem Derici son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Derici alkolü kısa süreliğine bıraktığını açıklayınca takipçilerinden yorum yağdı.

İrem Derici takipçileriyle paylaştı: 1-2 aylığına alkolü bıraktım

İddialara göre Cem Belevi, İrem Derici'yi Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ile aldatmıştı! İrem Derici de aldatıldığını İbo Show'da itiraf edince gözler bu konuya çevrilmişti. Konu hakkında daha fazla yorum yapmayan İrem Derici sosyal medyada başka bir paylaşım yaparak yine dikkat çekti.

İrem Derici sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşarak "1-2 aylığına alkolü bıraktım. Bütün gerizekalılarla ayık muhatap olmak zorunda kalacağım. Kendime bol şans diliyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

ZAM SORUSU

İrem Derici'nin bu paylaşımını gören takipçileri ise "Allah sabır versin" yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise Derici'ye yorumlarında "Zam geldi diye mi?" sorusunu sordu.

Ünlü şarkıcı yorumlara ise yanıt vermedi.

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İrem Derici
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