İrem Derici takipçileriyle paylaştı: 1-2 aylığına alkolü bıraktım

İddialara göre Cem Belevi, İrem Derici'yi Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali ile aldatmıştı! İrem Derici de aldatıldığını İbo Show'da itiraf edince gözler bu konuya çevrilmişti. Konu hakkında daha fazla yorum yapmayan İrem Derici sosyal medyada başka bir paylaşım yaparak yine dikkat çekti.

İrem Derici sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşarak "1-2 aylığına alkolü bıraktım. Bütün gerizekalılarla ayık muhatap olmak zorunda kalacağım. Kendime bol şans diliyorum" dedi.

ZAM SORUSU

İrem Derici'nin bu paylaşımını gören takipçileri ise "Allah sabır versin" yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise Derici'ye yorumlarında "Zam geldi diye mi?" sorusunu sordu.

Ünlü şarkıcı yorumlara ise yanıt vermedi.



