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İrem Sak Çukur dizisine dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi Çukur yeni sezona hazırlanıyor. 4. sezonu büyük heyecanla beklenen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak katıldı.

İrem Sak Çukur dizisine dahil oldu

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken 'Çukur'un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Ekranların sevilen ismi İrem Sak ise yeni sezonda Çukur'un kadrosunda olacak.

SEREN KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Oyuncunun diziye dahil olduğu ise resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda "İrem Sak Çukur'da! Dördüncü sezon yaklaşırken Çukur kadrosu da genişliyor. Başarılı oyuncu İrem Sak yeni sezonda Erdenet Ailesi'ne dahil olacak ve Seren karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Çukur'a hoş geldin İrem Sak" denildi.

Son bölümünde Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

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