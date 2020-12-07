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İrem Sak'ın sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

07.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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İrem Sak'ın sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Bize Kaldı programına konuk olan İrem Sak açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İrem Sak en son sevgilisinin olduğu tarihi açıklayarak şoke etti.

Çukur dizisiyle ekrana dönen İrem Sak Bize Kaldı programında kırdı geçirdi. Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' Youtube kanalına katılan İrem Sak samimi itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak verdiği yanıtla dikkat çekti. Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusuna ise Sak bomba bir yanıt verdi. İrem Sak yanıtında "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.


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