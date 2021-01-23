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  4. İrfan Fidan kimdir? AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

İrfan Fidan kimdir? AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

23.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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İrfan Fidan kimdir? AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi. Şimdi İrfan Fidan kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

İrfan Fidan gündemin en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasında seçildi. Şimdi Fidan ile ilgili araştırma yapılıyor. Peki, İrfan Fidan kaç yaşında? İrfan Fidan nereli? İşte detaylar...

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Aslen Ordu Fatsalı olduğu bilinen İrfan Fidan ile ilgili çok detaylı bilgi bulunmuyor. Fidan, meslek hayatına 1999 senesinde Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladı. Sonrasında Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı.

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2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanan Fidan, 2016 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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