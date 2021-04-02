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  4. Irina Shayk podyumda! Arkasını dönünce herkes şaşırdı

Irina Shayk podyumda! Arkasını dönünce herkes şaşırdı

02.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mugler İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu, büyüleyici bir kısa film ve çekimle tanıtıldı. Irina Shayk podyuma damga vuran isimlerden biriydi.

Irina Shayk podyumda! Arkasını dönünce herkes şaşırdı

Mugler İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu moda dünyasına bomba gibi düştü. Bella Hadid ve Irina Shayk gibi ünlü modellerin yer aldığı defilede her kıyafet ayrı ayrı izleyenleri mest etti.

Irina Shayk podyumda cesaretiyle de farkını ortaya koydu. Seksi kostümleri giyen ünlü model büyüleyici bir kısa film ve çekimle tanıtılan yeni koleksiyonda beğeni topladı.

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Siyah bir tasarım giyen Shayk arkasını dönünce tangasını göstererek şovunu yaptı. O görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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Mugler'ın "alienistik" mirasının bu kez günümüz spor dokunuşlarıyla buluştuğu koleksiyon ise hayranlık verici.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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