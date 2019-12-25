İrlanda’da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti

İrlanda'nın başkenti Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor scooter'ına binip kiliseyi terk etti. Kilisede bulunanlar rahibin scootera bindiği anları videoya kaydetti.

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.



Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal — ABC News (@ABC) December 25, 2019

NOEL BABA'NIN HEDİYESİ

Rahip kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Ardından rahip scooter'a binip, kiliseden çıktı.

Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter'a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

