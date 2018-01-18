İş bulabilmek için çok çabaladım

◊ Ekonomi okurken oyuncu olmaya karar verdiniz ve hayatınızın yönünü değiştirdiniz. Nasıl gelişti bu süreç?

- Biz, daha kendini tanımadan üniversite sınavı odaklı yetiştirilen jenerasyonuz. Önümüzdeki seçenekler de gittikçe daralıyor. Ben de bu sistemin içinde benim için yanlış olanları deneyimleyerek yolumu buldum.

◊ Ailenizin bu değişime tepkisi nasıl oldu?

- Onlar her zaman kararlarıma destek verdiler. Yaptığım meslek ne olursa olsun en iyisi olmaya gayret etmemi, hepsinden öte iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmamı öğütlediler.

◊ Kısa zamanda bu kadar başarılı olacağınızı tahmin ediyor muydunuz?

- Aslında göründüğü kadar da hızlı olmadı. İş bulabilmek için çabaladığım uzun bir süreç oldu. Ama yaptığım işe tutkuluyum, dolayısıyla o süreç de bana çok şey kattı.

◊ Ankara’dan İstanbul’a gelirken planlarınız ya da hayalleriniz neydi?

- Genç yaşta mesleğime başlamak istiyordum. Ne mutlu ki bunu başardım ve yoğun bir tempoyla da devam ediyor şimdi her şey.

HEPİMİZ DOĞUŞTAN ETİKETLİYİZ

◊ Miray Daner’le aranızda inanılmaz bir uyum var. Dizi kadar bu uyum da konuşuluyor. Miray Daner, sizin performansınıza neler katıyor?