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İş bulabilmek için çok çabaladım

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Boran Kuzum, “Vatanım Sensin”de canlandırdığı Leon karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. Şimdilerde dizinin yanı sıra tiyatro oyunuyla da seyirci karşısında olan Kuzum, “İş bulabilmek için çabaladığım uzun bir süreç oldu. Ama yaptığım işe tutkuluyum, dolayısıyla o süreç de bana çok şey kattı” diyor.

İş bulabilmek için çok çabaladım

◊ Ekonomi okurken oyuncu olmaya karar verdiniz ve hayatınızın yönünü değiştirdiniz. Nasıl gelişti bu süreç?

- Biz, daha kendini tanımadan üniversite sınavı odaklı yetiştirilen jenerasyonuz. Önümüzdeki seçenekler de gittikçe daralıyor. Ben de bu sistemin içinde benim için yanlış olanları deneyimleyerek yolumu buldum.

◊ Ailenizin bu değişime tepkisi nasıl oldu?

- Onlar her zaman kararlarıma destek verdiler. Yaptığım meslek ne olursa olsun en iyisi olmaya gayret etmemi, hepsinden öte iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmamı öğütlediler.

◊ Kısa zamanda bu kadar başarılı olacağınızı tahmin ediyor muydunuz?

- Aslında göründüğü kadar da hızlı olmadı. İş bulabilmek için çabaladığım uzun bir süreç oldu. Ama yaptığım işe tutkuluyum, dolayısıyla o süreç de bana çok şey kattı.

◊ Ankara’dan İstanbul’a gelirken planlarınız ya da hayalleriniz neydi?

- Genç yaşta mesleğime başlamak istiyordum. Ne mutlu ki bunu başardım ve yoğun bir tempoyla da devam ediyor şimdi her şey.

HEPİMİZ DOĞUŞTAN ETİKETLİYİZ

◊ Miray Daner’le aranızda inanılmaz bir uyum var. Dizi kadar bu uyum da konuşuluyor. Miray Daner, sizin performansınıza neler katıyor?

- Miray’la oynadığımız her sahnenin ritmini, hissini, anlatmak istediğimiz hikayeyi birlikte buluyoruz, bunlara birlikte kafa yoruyoruz. Ekiple de aile gibi olduk artık, kamera önünden arkasına herkesin büyük katkısı var.

◊ Leon’u içselleştirme sürecinde neler hissettiniz? Leon karakteri nasıl bir değişim, dönüşüm yaşadı?

- Bu hayatta bize seçim şansımız olmadan doğuştan yapıştırılan bazı etiketler var; gelenek ve görenek, milliyet, dil, aile yapısı, doğduğun ülkenin sosyolojik yapısı vs... Leon, insanı bu kimliklerle yargılamamamız gerektiğini anlattı bence bize. Bu etiketlerin dışında insanız hepimiz... Kimi o etiketleri görmek istiyor kimi de bunların altındaki gerçek kişiyi. Bence bunu görebildiğimiz kadar insanız hepimiz.

◊ Büyük bir hayran kitleniz var, bu durum sizi nasıl hissettiriyor?

- Sevginin mesafeleri, etiketleri nasıl yok ettiğini görüyorum. Tanımadığın insanların güzel dileklerini almak, desteğini hissetmek çok güç veriyor

KAMERA ARKASINA GEÇMEK İSTİYORUM

◊ Oyunculuk motivasyonunuz nedir?

- Ben bu mesleğe çok tutkuluyum. Özgün bir oyuncu olmak en büyük hedefim. Bu mesleği kendi yolumda devam ettirmek de en büyük motivasyonum.

◊ İlerisi için oyunculuğa dair planlarınız nelerdir? Sadece oyunculuk mu yoksa sanatın başka alanlarında da sizi görebilecek miyiz?

- Yapabileceğime inandığım bir an olursa, kendimi hazır hissedersen, kamera arkasına geçmek istiyorum.

◊ Diğer işleri takip edebiliyor musunuz?

- Şu anda “The Crown” ve “Mindhunter” dizilerini izliyorum.

◊ Başka projeleriniz var mı? Tiyatro, sinema?

- “Martı” oyunumuz perde açtı bu sezon, oynamaya devam ediyoruz.

◊ Son olarak Vatanım Sensin izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- İki sezondur hikayemizi izleyip heyecanımıza ortak oldukları için çok teşekkür ederim hepsine...

HARRY POTTER HAYRANIYIM◊ Hayatta en çok ne korkutur sizi?

- Sağlık meseleleri. En önemli şey sağlık hayatta.

◊ Bıkmadan, usanmadan defalarca izlediğiniz film var mı?

- Al Pacino ve Daniel Day Lewis’in oynadığı bütün filmleri sahne sahne ezberledik arkadaşlarımla, o kadar çok izledik. Xavier Dolan’ın “Mommy” filmi ise yaptığım mesleğe daha derin bakmamı sağlamıştır, defalarca izledim. “Manchester by the Sea” de geçen sene defalarca izlediğim bir filmdi. Aynı zamanda “Harry Potter” hayranıyım, tekrar tekrar izlerim hâlâ.

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Boran Kuzum vatanım sensin

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