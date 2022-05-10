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  4. İş görüşmesi için gittiği otelde feci şekilde can vermişti! Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

İş görüşmesi için gittiği otelde feci şekilde can vermişti! Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

10.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayla ilgili cinsel istismar ve kasten öldürme iddiaları ortaya atıldı. Genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada sanıkların tahliye talepleri reddedildi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son gelişmeler!

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA SÜRÜYOR

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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cinayet cinsel istismar Ankara
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