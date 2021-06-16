İş kadını gasp edilip öldürülmüştü! Eski eşinin intihar ettiği ortaya çıktı

SAS Holding'in Ataşehir'de bulunan binası önünde dün meydana gelen olayda yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, yanında bulunan bir şirket çalışanı ile birlikte gaspçıların saldırısına uğradı. Maskeli saldırganlar içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'ı silahla öldürüp ve para dolu çantayla kaçtı. Olayda şirket çalışanı Aydın Mert de kolundan yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holding ortağı Süleyman Aydın, 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

"ONUN YANINA GİDİYORUM"

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Aydın'ı eski eşinin gaspçılar tarafından öldürülmesinden sonra ablasını telefonla aradığı ve "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum " dediği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın bu telefon görüşmesinden sonra telefonuna ulaşılamadığı belirlendi. Yetkililer Süleyman Aydın'ın olay sırasında yalnız olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden içeri kimsenin girip çıkmadığının tespit edildiğini belirttiler.