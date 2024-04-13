İş yerinde bunaldığını söyleyince sosyal medyada gündem oldu! 'Benim çalışamama hastalığım var' sözlerine tepki yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Genç bir kadın çalışamama hastalığı olduğunu söyleyerek, "Benim bir hastalığım olduğu için çalışamıyorum. Bilmeden etmeden konuşuyorsunuz. Benim çalışamama hastalığım var. Mesela erken kalkamıyorum, iş yerlerinde bunalıyorum çalışamıyorum. Sevgilim de beni mutlu etmek için bana alışveriş yapıyor. Bunda ne var? Hasta mı olayım, yataklara mı düşeyim, ne istiyorsunuz?" dedi.

O anları sosyal medya kullanıcıları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm kızların hayali bu olmaya başladı. Ne kadar üzücü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çalışamamak hastalığı zordur Allah şifa versin" yorumunu yaptı.







