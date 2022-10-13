İşe gitmek için evden çıkan genç kızın kalıntıları bulundu! Polisi kaygılandıran keşifler: Pedofili adama aitmiş!

İngiltere'de yaşanan olayda pedofili adamın yaşadığı evde bulunan insan kalıntılarının 2 yıldır kayıp olan Leah Croucher'a ait olduğu şüphesi uyandı. Polisler evde endişeye mahal verebilecek nesneler bulduklarını açıkladı. Polis ayrıca Leah'a ait sırt çantası ile kişisel eşyalar da buldu.

Leah, kalıntıların bulunduğu evden 10 dakika uzakta yaşıyordu ve her gün evin önünden geçiyordu.

En son 15 Şubat 2019 sabahı saat 08.15'te işe giderken, evden 500 metre uzaklıkta güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskiden evde yaşayan kişi, iki yıl boyunca iki gence cinsel saldırıda bulunmak suçundan 2017 yılında hapse mahkum edilmiş bir pedofiliydi.

"POLİS İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAMIŞ"

Mahalle sakinleri evin 2019'dan beri boş olduğunu söylese de polis şüphelendi.

Eve yakın oturan Jill Davey, "Leah her gün evin önünden geçerdi. Onu işe giderken görürdüm. Polisin buradaki tüm evleri araması gerekiyordu ama belli ki işlerini düzgün yapmamışlar.”

AİLESİ MAHVOLDU

Leah'ın ortadan kaybolmasından dokuz ay sonra, 24 yaşındaki acılı kardeşi Hayden Croucher, annesi ve kız kardeşi Jade tarafından dairesinde asılmış halde bulundu, daha sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesi, geçen şubat ayında Leah'ın ortadan kaybolmasının yıl dönümünde sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Her gün işkence, sonsuz bir acı ve umutsuzluk gibi geliyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis dün, polis memurlarının pazartesi günü mülkü aramaya başlamasının ardından bir cinayet soruşturması başlatıldığını doğruladı.

Leah'ın gizli kalıntılarını üst katta çalışan temizlikçilerin fark ettiği belirtildi.

KAYGI UYANDIRAN KEŞİFLER

Polis memuru Ian Hunter şunları söyledi:

"Pazartesi günü polise yapılan ihbarın ardından, bir adrese gittik ve evde endişe verici nesneler tespit ettik. Çok zor bir sahneyle karşı karşıyayız ama Leah ile bağlantılı birkaç keşif yaptığımızı doğrulayabiliriz. Bu nedenle bir cinayet soruşturması başlattık.

