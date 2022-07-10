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İsimden numara sorgulama: İsim soyisim bilgisi ile telefon numarası sorgulama nasıl yapılır?

10.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji ve iletişim kanallarının gelişmesiyle dünyanın dört bir tarafındaki kişilerle iletişim kurmak çok kolay hale geldi. Günde binlerce insan birbirine telefonla, mesajla ya da sosyal medya hesapları üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Gelişen imkanlar, isim soyisim bilgisi ile isimden numara sorgulama işlemini de mümkün hale getiriyor. Peki, isimden numara sorgulama nasıl yapılır?

İsimden numara sorgulama: İsim soyisim bilgisi ile telefon numarası sorgulama nasıl yapılır?

İsim ve soyisim bilgisine sahip olduğumuz, operatör altyapılarının teknolojik gelişimi öncesi ulaşmak mümkün değildi. Bugün ise isimden telefon numarası öğrenme mümkün hale geldi. Eldeki bu bilgilerle numara sorgulama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.

İsim soyisim ile numara sorgulama nasıl yapılır?

Doğru ile yanlışın zor ayırt edildiği, uçsuz bucaksız bilgilerin kolaylıkla ulaşılır hale geldiği günümüzde, dolandırıcılığın artması da pek çok kişi üzerinde tedirginliğe sebep olmaktadır. Bu sebeple hem internet üzerinde hem diğer yollarla güvenli bir şekilde sorgulama yapmak önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu sorgulamaların bazen ücretli bazen ücretsiz bir karşılığı olabilir.

Ücretsiz isimden numara bulmak için kullanılan yöntemlerin güvenli olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Bu sorgulama sırasında güvenilir kaynakları tercih etmek büyük öneme sahiptir.

İsim soyisim bilgisi ile cep telefonu numarası bulmak için bu konuda kendi altyapısını geliştirmiş telefon operatörlerinden yardım alınabilir. Operatör şirketleri, çok sayıda kullanıcıya hizmet verip ulaştığı için alt yapılarını geliştirmektedirler. Sundukları hizmet aralığını genişleten operatörler sayesinde aranılan bilgiye daha doğru ve güvenli bir şekilde ulaşılabilir.

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Operatörlerde isim soyisim bilgisi ile numara sorgulaması nasıl yapılır?

Binlerce kişiye hizmet veren telekomünikasyon şirketlerinin gelişmiş tabanlarında milyonlarca insanın bilgileri kayıt altında alınmaktadır. Bu şirketler, kullanıcıların bilgileri sayesinde gerekli gizlilik ve güvenlik ilkeleri içerisinde çeşitli hizmetler vermektedirler. İsim soyisim bilgisi ile numara sorgulama hizmeti de son zamanlarda en çok merak uyandıran hizmetlerden biridir.

Her operatörün kendi abonelerinin kullanımına sunduğu bu hizmet sistemi için dikkate alınması gereken çok önemli bir nokta bulunmaktadır. İsimden numara sorgulama yapılan cep telefonu numarasının sahibinin operatörüne bu işlemler için izin vermiş olması gerekmektedir. Gizlilik ve güvenlik sebebi ile pek çok insan operatörlerine bu tarz işlemler için izin vermemektedir.

Kullanılan operatöre göre isimden numara sorgulama için neleri yapmak gerektiği alt başlıklar altında bulunan bilgiler sayesinde öğrenilebilir.

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Türk Telekom Numara Sorgulama

Türk Telekom kullanıcıları kısa mesaj ile 118 55’ e ad, soyadı yazıp göndererek numarayı öğrenebilirler. Kısa mesaj göndererek numarayı öğrenme uygulaması Türk Telekom’ a özgü bir hizmettir.

Türk Telekom kullanıcıları 118 11’i tuşlayarak işlem menüsünden Bilinmeyenler Servisi'ne bağlanarak ad ve soyadı bilgisine sahip oldukları telefonun numarasını öğrenebilirler.

Vodafone Numara Sorgulama

Vodafone kullanıcıları 118 42’yi tuşlayarak işlem menüsünden Bilinmeyenler Servisi'ne bağlanarak ad ve soyadı bilgisine sahip oldukları telefonun numarasını öğrenebilirler.

Turkcell Numara Sorgulama

Turkcell kullanıcıları 118 32’yi tuşlayarak işlem menüsünden Bilinmeyenler Servisi'ne bağlanarak ad ve soyadı bilgisine sahip oldukları telefonun numarasını öğrenebilirler.


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