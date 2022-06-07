Telefon aramalarını gizli ve özel numara çağrılarına açma: Gizli, özel, bilinmeyen numaraların aramasına nasıl izin verilir?

Telefon aramalarını gizli ve özel numara çağrılarına açma işlemi ile kullanıcılar, kendilerine gizli ve özel numaralardan gelen çağrılara izin verebilir. Bu işlem kullanılan operatöre göre farklılık gösterir. Gizli, özel, bilinmeyen numaraların aramasına nasıl izin verilir?

Gizli, özel, bilinmeyen numaraların aramasına nasıl izin verilir?

Gizli, özel, bilinmeyen numaralar ile yapılan görüşmeler sırasında aranılan kişi, arayan kişinin numarasını göremez. Bu şekilde yapılan görüşmeler bir güvenlik problemi oluşturabilir ve telefon kullanıcıları bu şekilde yapılan çağrıları engelleyebilir. Aynı şekilde gizli veya bilinmeyen numaralar ile gelen arama çağrılarının kabulü için de bazı işlemleri uygulamak mümkündür.

Gizli numara ile kişiler, herhangi bir operatör ile arama yaptığında aranan kişi tarafından numarasının görülmemesine sağlamaktadır.

Gizli numara nasıl açılır?

Gizli numara açma adımları her operatör kullanıcısı için değişmektedir. Kullanılan her operatör için farklı bir gizli numara açma işlemi vardır. Vodafone gizli numarayı açma kısayolu bunlardan biridir.

Vodafone gizli numaraya açma (izin verme) işlemi için;

İlk olarak telefondan mesaj kısmını açın ve yeni mesaj oluşturun.

Daha sonra mesaj oluşturma için açılan kısma ‘GIZLI AC’ yazın ve 7046’ya mesaj gönderin.

Bu işlemler sonrasında artık gizli veya bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları kabul etmiş olursunuz.

Türk Telekom gizli numaraya açma (izin verme) için;

Telefonunuzun arama kısmına gelerek ekrana *253# numaralarını girip çevirin.

Bu işlemin iptali için aynı şekilde*; 253# numaralarına tuşladığınız takdirde gizli veya özel numara ile yapılan çağrıları engellemiş olursunuz.

Ayrıca Türk Telekom Web sitesinde bulunan Online İşlemler veya Türk Telekom Online İşlemler kısmından da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Turkcell gizli numaraya açma işlemi için de bazı adımları gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bunlar;

Telefonun arama kısmını açın ve ekrana *253# numaralarını tuşlayın.

Eğer bu işlemi daha önce yaptıysanız yani gizli numaralardan gelen çağrıları engellediyseniz *253# tuşladığınızda numarayı gizliye açma işlemi gerçeklemiş olacaktır. Herhangi bir iptal için yine bu işlemi uygulamanız yeterli olacaktır.



