İşkence edip öldürdüler, hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler

Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede, Nidai Şanlı adlı zanlının bin dolar parasını çaldığı iddiasıyla Gazimağusa'ya bağlı Çanakkale Göleti bölgesinde işkence edildikten sonra öldürüldü. Dede'nin cesedi, bölgede oynayan çocuklar tarafından bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu'yu gözaltına alındı.

OLAYI DAKİKA DAKİKA ANLATTI

Zanlıların yargılanmasına dün de devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın tek görgü tanığı olan Burcu Çelik'i dinledi. Olay günü Zekeriya Kurucu ile araçta olduğunu ifade eden Çelik, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur'un Dede’yi, tekme, tokat, yumruk, taş ve elektroşok cihazıyla dövdüğünü belirtti. Çelik olayla ilgili şunları söyledi:

"Olay günü, Ozan arabayı sürdü, biz de Simge ile arkaya oturduk. Nidai Şanlı araçla çıktı, biz de onları takip ettik. Nereye gittiğimizi bilmiyordum, araçların arasında 10 metre vardı. Çukur gibi bir yere indik. Önde Zekeriya’nın arabası vardı. Nidai geldi arabanın yanına. Ozan’ın kapısının yanından Simge’ye 'Dövecek misiniz?' diye sordu, Simge 'Evet' deyip indi. Simge evet deyince, ben de onun arkasından indim ve koştum. Sonra, Simge bana, ‘Telefonları al git, sen dayanamazsın’ dedi. Kafamı çevirip baktığımda, Onur siyahi bir şahsı arkasından tutuyordu, kaçmasın diye. Etrafta su vardı. Zekeriya’nın arabasının ışığı açıktı, net olarak gördüm. Görünce bağırdım, Nidai yanıma geldi. Elinde elektroşok cihazı vardı. Simge’yle konuştuğum sırada, Nidai, elektroşok cihazıyla adama zarar veriyordu. Vurup, elektro şok basıyordu. Yumruk attığını gördüm. Adam yere düştü, Nidai, iki elini birleştirip adamın üzerine atladı.”